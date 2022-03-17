تأهلا لربع نهائي دوري الأبطال.. فياريال يسحق يوفنتوس وتشلسي يكرر فوزه على ليل

تأهل فريقا فياريال وتشلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزهما على يوفنتوس وليل -على الترتيب- في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وبلغ فياريال الإسباني ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4-1 في مجموع المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

جيرارد مورينو يمنح الأسبقية لفياريال ويضع يوفنتوس في وضع صعب 👀⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_فياريال pic.twitter.com/lb8dUE1xBZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2022

وسجل ثلاثية الفريق الإسباني جيرارد مورينو (78 من ضربة جزاء)، وباو توريس (85) وأرناوت دانجوما (الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة جزاء).

تشيلسي يتعادل في الوقت القاتل من الشوط الأول عن طريق بوليسيتش ⚽️🔵#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ليل pic.twitter.com/9mqx0DLrhA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2022

وفي فرنسا، تحدى تشلسي الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، وواصل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري الأبطال بتأهله إلى ربع النهائي.

وتغلب تشلسي 2-1 على مضيفه ليل في إياب ثمن نهائي المسابقة، ليحجز مقعده في الدور المقبل، مستفيدا من فوزه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب في لندن، الشهر الماضي، ليفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر ليل بالتسجيل عن طريق نجمه التركي المخضرم بوراك يلماظ (38 من ركلة جزاء)، قبل أن يتعادل الأميركي كريستيان بوليسيتش لتشلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإسباني سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لتشلسي (71)، ليؤمن تأهل الفريق الأزرق لدور الثمانية في المسابقة التي توج بها عامي 2012 و2021، وينهي مغامرة ليل في البطولة.

وبات تشلسي الممثل الثالث للأندية الإنجليزية في دور الثمانية بالبطولة، بعد مانشستر سيتي، منافسه في نهائي النسخة الماضية للمسابقة، وليفربول الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة.