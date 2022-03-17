تحدث اللاعب الفرنسي بول بوغبا عن "أسوأ كابوس" في حياته حين علم باقتحام لصوص لمنزله خلال انشغاله بمباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال بوغبا في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إنه سارع رفقة زوجته للعودة إلى المنزل فور علمه بحادث السطو، ووصف مشاعره الصعبة وهو في الطريق ولا يعلم ما حدث لأولاده الذين كانوا بالمنزل لحظة الاقتحام.

وكتب اللاعب الفرنسي "عشت في الليلة الماضية أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا والسطو عليه، بينما كان أطفالنا ينامون في غرفهم".

وأضاف "كان اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن 5 دقائق، ولكن خلال ذلك الوقت أخذوا أثمن ما لدينا في هذا المنزل، إحساسنا بالأمن والأمان".

وتابع "هرعت رفقة زوجتي إلى المنزل دون أن نعرف ما إذا كان أطفالنا آمنين ولم يصابوا بأذى. بالنسبة لأي أب، ليس هناك شعور أسوأ في العالم من عدم وجوده مع أطفاله لحمايتهم، نأمل بصدق ألا يشعر أحد بما شعرنا به في الليلة الماضية".

وعرض اللاعب الفرنسي مكافأة لأي شخص يساعد في تقديم معلومات قد تفيد في تحديد هوية منفذي الاعتداء الذي استهدف منزله.

⚽️ أتليتيكو مدريد @AtletiArab يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد @ManUtd_AR في الإياب بهدف دون رد تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/pJKQGHcLyT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 15, 2022

وكان بوغبا قد شارك بديلا في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف وحيد، وخروج مانشستر يونايتد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.