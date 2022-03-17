كرة قدم

بوغبا يعرض مكافأة لكشف لصوص اقتحموا منزله

Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester United v Atletico Madrid Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester United v Atletico Madrid - Old Trafford, Manchester, Britain - March 15, 2022 Manchester United's Paul Pogba reacts REUTERS/Phil Noble
اللصوص استغلوا انشغال بوغبا بمباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دور الأبطال (رويترز)
17/3/2022

تحدث اللاعب الفرنسي بول بوغبا عن "أسوأ كابوس" في حياته حين علم باقتحام لصوص لمنزله خلال انشغاله بمباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال بوغبا في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إنه سارع رفقة زوجته للعودة إلى المنزل فور علمه بحادث السطو، ووصف مشاعره الصعبة وهو في الطريق ولا يعلم ما حدث لأولاده الذين كانوا بالمنزل لحظة الاقتحام.

وكتب اللاعب الفرنسي "عشت في الليلة الماضية أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا والسطو عليه، بينما كان أطفالنا ينامون في غرفهم".

وأضاف "كان اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن 5 دقائق، ولكن خلال ذلك الوقت أخذوا أثمن ما لدينا في هذا المنزل، إحساسنا بالأمن والأمان".

وتابع "هرعت رفقة زوجتي إلى المنزل دون أن نعرف ما إذا كان أطفالنا آمنين ولم يصابوا بأذى. بالنسبة لأي أب، ليس هناك شعور أسوأ في العالم من عدم وجوده مع أطفاله لحمايتهم، نأمل بصدق ألا يشعر أحد بما شعرنا به في الليلة الماضية".

وعرض اللاعب الفرنسي مكافأة لأي شخص يساعد في تقديم معلومات قد تفيد في تحديد هوية منفذي الاعتداء الذي استهدف منزله.

وكان بوغبا قد شارك بديلا في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف وحيد، وخروج مانشستر يونايتد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي