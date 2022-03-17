اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية باعتبارها أرضا محايدة، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، في الوقت الذي وصفت فيه جماهير العراق قرار الفيفا نقل المباراة من بغداد بالمجحف.

وكان الاتحادان الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) ونظيره الآسيوي (AFC) سمحا بإقامة مباراة منتخبي العراق والإمارات في العاصمة بغداد في 24 من الشهر الجاري، قبل أن يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد تعرّض أربيل في إقليم كردستان لقصف صاروخي إيراني.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مراسلها، أن "الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية كأرض محايدة".

غضب جماهيري في العراق

وفي سياق متصل، عبّر عراقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- عن غضبهم على قرار الاتحادين الدولي والآسيوي نقل المباراة إلى ملعب محايد خارج العراق.

ونشر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عبر حسابه على تويتر، صورا تجمعه مع عدد من الشباب، خلال جولة في مناطق الأهوار (جنوبي البلاد)، وعلق عليها قائلا "وجود الشباب العربي وتجواله بمحافظات العراق رسالة لدحض ادعاءات عدم وجود الاستقرار".

ان وجود الشباب العربي وتجواله بمحافظات العراق رسالة لدحض ادعاءات عدم وجود الاستقرار ونؤكد ان عودة العراق لأحتضان النشاطات الشبابية والرياضية الدولية ،خير دليل على استقرار الأوضاع في العراق ،وتفند ادعاءات الإعلام المضلل البعيد عن المهنية. pic.twitter.com/Mo8e0siQLk — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) March 16, 2022

وأضاف درجال "نؤكد أن عودة العراق لاحتضان النشاطات الشبابية والرياضية الدولية خير دليل على استقرار الأوضاع في العراق، وتفند ادعاءات الإعلام المضلل البعيد عن المهنية".

وشهدت تدريبات المُنتخب، التي أقيمت أمس الأربعاء في ملعبِ الزوراء، حضوراً جماهيرياً كبيراً احتجاجاً على قرارِ الاتحادين الدولي والآسيوي نقل مباراةِ الإمارات إلى أرض محايدة بدلاً من خوضها بملعبِ المدينة الدولي في بغداد.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على فيسبوك، إن الجماهير رددت شعارات داعمة للمنتخب، ورافضة لقرار الاتحادين الدولي والآسيوي، فيما نشرت صورا تظهر رفع الجماهير لافتات مناهضة لنقل المباراة خارج الأراضي العراقية.

بغداد حقنا وملعبنا

وتصدر وسم "بغداد حقنا وملعبنا" منصات التواصل في العراق، حيث طالب عراقيون بإعادة النظر في قرار نقل المباراة مع الإمارات إلى أرض محايدة، مشيرين إلى أن دولا أخرى تتعرض للقصف وتقام مبارياتها على أراضيها.

وطالب الصحفي الرياضي علي نوري اتحاد كرة القدم باتخاذ موقف رادع وقوي تجاه القرار، مطالبا بإمهال الفيفا والآسيوي يومين فقط للتراجع عن القرار.

وأضاف "في حال عدم الاستجابة، علينا أن نعلق عضويتنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي". وعلق الصحفي الرياضي طه أبو رغيف، عبر حسابه على تويتر، قائلا "السبب الرئيسي في تعامل الفيفا مع الكرة العراقية بهذه الطريقة هو ضعف القرار الحكومي وهشاشة موقفها السياسي خارجياً".

ومن جانبه قال الصحفي الرياضي القطري خالد جاسم، عبر حسابه على تويتر "من حق العراق وشعبه أن يستضيف المباريات والبطولات على أرضه" ومادامت الدولة مطبقة القوانين والمعايير فمن أبسط حقوقها "استضافة المباريات".

وأضاف "أتمنى أن نساند هذا الشعب اللي خاطره يفرح حاله حال الشعوب الثانية، ليش مستبخلين عليهم استضافة مباراة كرة قدم".

وقال المدون بركات كريم، عبر حسابه على تويتر "مسيرات الحوثي تصول وتجول في سماء السعودية والإمارات ليش ما صار عندهم حظر من الاتحاد الدولي والآسيوي".

إلى اتحاد الكرة وانتم تعقدون اجتماعكم الأن ،، اتخذوا موقفاً رادعاً وقوياً ، امهلوا الفيفا والآسيوي يومين فقط للتراجع عن القرار الظالم. في حال عدم الاستجابة ، علينا ان نعلق عضويتنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي ، سويها درجال والجمهور وياك.#بغداد_حقنا_وملعبنا#العراق #الإمارات pic.twitter.com/k0WTrquqlu — علي نوري (@Ali_nori2000) March 16, 2022

إلى اتحاد الكرة وانتم تعقدون اجتماعكم الأن ،، اتخذوا موقفاً رادعاً وقوياً ، امهلوا الفيفا والآسيوي يومين فقط للتراجع عن القرار الظالم. في حال عدم الاستجابة ، علينا ان نعلق عضويتنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي ، سويها درجال والجمهور وياك.#بغداد_حقنا_وملعبنا#العراق #الإمارات pic.twitter.com/k0WTrquqlu — علي نوري (@Ali_nori2000) March 16, 2022

٢٠ سنة عشان يرفع الحظر

٣ ايام ورجعه ..كأنه ماصدق#بغداد_حقنا_وملعبنا pic.twitter.com/DEls2PfPNI — محمد السعدي⚽️ (@DRMOHDALSA3DI) March 16, 2022

ان السبب الرئيسي بتعامل الفيفا مع الكرة العراقية بهذه الطريقة هو ضعف القرار الحكومي وهشاشة موقفها السياسي خارجياً.#بغداد_حقنا_وملعبنا #بغداد_تجمعنا #الفيفا — طه ابو رغيف (@TahaAboRageef) March 16, 2022

كـرة القدم هي متنفس للملايين و خصوصاً في #العراق فليس من الإنصاف أن يحرم الشعب العراقي لمدة ثلاث عقود من اللعب عـأرضه.

#بغداد_حقنا_وملعبنا pic.twitter.com/3RAEoE9d3A — Alyhaddad علـي حـداد 🇱🇧 (@Alyhaddad20) March 16, 2022

حسناً فعل الاتحاد الدولي حين نقل مباراة العراق بكرة القدم مع الامارات خارج العراق بسبب صواريخ الجارة الشقيّة(اسف اقصد الشقيقة).واضح ان الآخرين افضل منّا باللعب بملعبنا.وواضح ان العراق بات الملعب الذي يربح فيه الاخرون ويخسر فيه العراقيون🥴 — MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) March 16, 2022

يجب على العراق تعليق عضويته من الاتحاد الدولي و الفيفا و الانسحاب من المنافسة و رفع دعوى قضائية في محكمة الكأس ضد الاتحاد الدولي على قرار اليوم..

حتى بالطوبه اكو حكم #السرسريه#العراق — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) March 16, 2022

مسيرات الحوثي تصول و تجول في سماء السعودية و الإمارات ليش ما صار عندهم حظر من الإتحاد الدولي و الآسيوي لأن عدهم دولة واتحاد قوي ، احنا الدولة تقاد من دول الجوار — Barakat Karim | بركات كريم (@barakatkarim1) March 16, 2022

تعودنا من حضننا العربي إشعارنا بالاحباط في احلك الظروف والتخلي عنا في آخر اللحظات، ففي الوقت الذي تملأ دعواتهم المزيفة وقوفهم الى جانب العراق باستضافة مبارياته الدولية على ارضه نجدهم اول من ينكل بعهوده واخر من يصدق بدعواته وفي كل مرة نكذب انفسنا ونقول اخوتنا!#بغداد_حقنا_وملعبنا — ثائر الغانمي (@thaeralghanimi) March 16, 2022