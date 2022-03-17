بسبب ركله قطته.. دعوى قضائية ضد زوما لاعب ويستهام

رفعت منظمة رعاية الحيوان (RSPCA) دعوى قضائية ضد الفرنسي كورت زوما مدافع ويستهام بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يركل قطته.

وغرم ويستهام -الشهر الماضي- زوما بخصم راتب أسبوعين (340 ألف دولار). ووافق المدافع البالغ 27 عاما على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان، كما رفعت دعوى أيضا على شقيقه يوان -الذي صور الفيديو- من قبل منظمة "رعاية الحيوانات".

وتخلى عدد من الرعاة عن زوما بينهم عملاق الملابس الرياضية أديداس.

وتعرض مدافع ويستهام للسخرية بانتظام من قبل الجماهير منذ أن حمّل الفيديو على تطبيق "سنابشات" الشهر الماضي، حيث جلب بعض المشجعين ألعاب قطط قابلة للنفخ للاحتجاج على تصرفات اللاعب الفرنسي.

وأكد متحدث باسم المنظمة أنه "بعد إجراء تحقيق شامل، سنرفع دعوى قضائية ضد كورت ويوان زوما بموجب قانون رعاية الحيوان. وسنواصل رعاية القطتين. وننشر المزيد من المعلومات".

ومن جانب آخر، وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت لمقاضاة زوما ومحاكمته.

ودافع ديفيد مويز مدرب ويستهام عن قرار إشراك زوما على الرغم من خيبة أمله إزاء تصرفات لاعبه، ووصف نفسه بأنه عاشق للحيوانات.

واعتذر زوما وشقيقه إيوان الشهر الماضي. وحققت الشرطة البريطانية بالواقعة.