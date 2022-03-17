قلب برشلونة الإسباني الطاولة على مضيفه غلطة سراي التركي، وحوّل تأخره إلى فوز 2-1 في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، ليحجز الفريق الكتالوني مقعده في ربع النهائي.

وعلى ملعب علي سامي يان في إسطنبول، جاء شوط المباراة الأول متكافئا على مستوى صناعة الفرص مع استحواذ أكبر للكرة من جانب برشلونة الذي كان الأسرع والأكثر انتشارا على أرض الملعب.

ونجح غلطة سراي في استغلال إحدى الفرص وأخذ الأسبقية عن طريق هدف أحرزه البرازيلي مركاو عند الدقيقة 28 بعد كرة تلقاها من زميله الروماني ألكساندرو تشيكالدوا.

ومن هجمة منظمة رد برشلونة سريعا بهدف رائع أدرك به لاعب الوسط بيدري التعادل بعد عدة تمريرات ومراوغة ناجحة مع حلول الدقيقة 37، مستثمرا تمريرة حاسمة من اللاعب الجديد للفريق الكتالوني، فيران توريس.

"تيكي تاكا" برشلونية تعيدنا إلى الزمن الجميل !😍

وهدف مميز من بيدري 👏#الدوري_الأوروبي #برشلونة_غلطة_سراي pic.twitter.com/mfoMZPyLK5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2022

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح برشلونة في تسجيل هدف ثان عن طريق هدافه الجديد الغابوني بيير أوباميانغ الذي تسلم كرة من الهولندي فرينكي دي يونغ وأسكنها الشباك في الدقيقة 49.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ليواصل برشلونة مشواره الأوروبي بفضل فوزه إيابا بينما ودع غلطة سراي المسابقة بعد أداء جيد سجل من خلاله نتائج إيجابية أمام فرق أوروبية كبيرة.

واستشاطت الجماهير صاحبة الضيافة غضبا لتلقي الزجاجات والأكواب البلاستيكية على أرض الملعب، ليقرر الحكم إيقاف المباراة لعدة دقائق بينما حاول لاعبو غلطة سراي تهدئة المشجعين.

يذكر أن مواجهة الذهاب في ملعب كامب نو انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.