بايرن يرد على أخبار تجديد عقد ليفاندوفسكي: لن نسمح بوضعنا تحت ضغط ولن نتأثر بالصحف والشائعات

تحدث رئيس نادي بايرن ميونخ هيربرت هاينر عن فرص تجديد عقود الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نوير، وقال إن متصدر الدوري الألماني لن يتأثر بالتقارير الصحفية والشائعات.

وتمتد عقود الثلاثي حتى 30 يونيو/حزيران 2023، وخرجت دعوات، أبرزها من جانب النجم السابق للفريق لوثار ماتيوس، بضرورة اتجاه النادي البافاري لتجديد عقودهم الآن وعدم الانتظار.

ولكن هاينر قال لمجلة "كيكر شبورتس"، اليوم الخميس، "بايرن لا يسمح أبدا بأن ينقاد وراء عناوين الصحف أو الشائعات المستمرة".

وأضاف "روبرت ليفاندوفسكي يدرك أننا جميعا نقدره بشكل غير محدود، والأمر ذاته بالنسبة لمانويل نوير وتوماس مولر، هم شخصيات استثنائية في تاريخ بايرن".

وتابع "نخوض المحادثات معهم بشكل هادئ للغاية، لا يزال يتبقى الكثير من الوقت ولاعبونا يدركون ذلك. في الوقت الراهن تركيزنا الكامل ينصب على أهدافنا الرياضية الكبرى، اللقب العاشر على التوالي في الدوري المحلي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكد هاينر "لاعبونا يدركون أن النادي دائما يتحلى بالمصداقية، بايرن أحد أكبر الأندية في العالم بالتأكيد، أعتقد أنه في السنوات الأخيرة لم يشعر أي لاعب بالندم على تجديد عقده مع بايرن".

وسار رئيس مجلس إدارة بايرن أوليفر كان على نفس نهج هاينر، فيما يتعلق بمستقبل البولندي ليفاندوفسكي (33 عاما) والقائد مانويل نوير (35 عاما) ومولر (32 عاما) الذي قضى طوال مسيرته الكروية داخل النادي البافاري.

وقال أوليفر كان في تصريحات صحفية "أشعر بالهدوء تماما فيما يخص المحادثات، لن نسمح بوضعنا تحت ضغط".