البريميرليغ فوق صفيح ساخن.. ليفربول يهزم أرسنال ويضيق الخناق على مانشستر سيتي

واصل ليفربول انتفاضته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وضيق الخناق على مانشستر سيتي في الصراع الملتهب بينهما على لقب البريميرليغ، بعدما انتزع فوزا ثمينا بهدفين دون رد من مضيفه أرسنال، في مباراة مؤجلة من المرحلة 27 من البطولة.

وارتفع رصيد ليفربول -الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة- إلى 69 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في مباراته الأخيرة بالبطولة.

وتجمد رصيد أرسنال -الذي أوقف ليفربول صحوته عقب فوزه في مبارياته الخمس الماضية بالبطولة- عند 51 نقطة، لكنه بقي في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن هذه الخسارة هي الثامنة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم والأولى منذ نحو شهرين ونصف الشهر.

وافتتح البرتغالي دييغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 16 من المسابقة، تمسك توتنهام بآماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البريميرليغ، والمؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه الثمين بهدفين نظيفين على مضيفه برايتون.