يختبئ في ملجأ مع زوجته.. الحرب الروسية على أوكرانيا قد تدمر موهبة كروية تستحق اللعب مع كبار أوروبا

يروي المدرب البرتغالي فرناندو فالينتي قصة الأوكراني جورجي سوداكوف لاعب خط وسط فريق شاختار دونيتسك الأوكراني خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويضطر سوداكوف -الذي لعب تحت قيادة فالنتي في شاختار- للاختباء في ملجأ مع زوجته الحامل.

وقال فالنتي -في منشور على فيسبوك وتويتر- "جورجي سوداكوف أعظم موهبة دربتها على الإطلاق؛ يبلغ من العمر 19 عاما، وهو لاعب دولي وجدد عقده مؤخرًا مع شاختار حتى عام 2026.

"كان يريد أن يصبح أبا، ولديه كثير من الأحلام ليحققها، لكن هذه الأحلام تحولت إلى كوابيس، وهو الآن في ملجأ خلال حرب لا معنى لها. أبكي من أجل هذين الزوجين وعلى جميع اللاعبين والأصدقاء الشباب الذين تركتهم ورائي في أوكرانيا التي منحتني السعادة لمدة عامين. قلبي مكسور".

من جورجي سوداكوف؟

كان سوداكوف مميزا في خطي الوسط والهجوم لشاختار، وخاض 3 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وأوضح فالنتي أن "سوداكوف يمتلك إمكانات هائلة تخوله أن يلعب لبرشلونة أو مانشستر سيتي؛ إنه أفضل موهبة دربتها وتربطني به علاقة قوية. لدي صورة له مع زوجته الحامل على هاتفي، وكانا سعيدين للغاية. أرسل لي مؤخرًا صورة وهما عالقان في ملجأ؛ وفي كل مرة أراها، أبكي".