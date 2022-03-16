ملك الصفقات المجانية.. برشلونة يقترب من ضم 3 لاعبين

لا يضيع برشلونة أي وقت في التحضير لموسم 2022-2023، حيث يأمل النادي الكتالوني العودة إلى سباق الألقاب المحلية والقارية بعد عام مخيب للآمال هذا الموسم، وقد أنجز بالفعل 3 صفقات قبل الصيف المقبل.

مرة أخرى، يستهدف رئيس النادي خوان لابورتا الصفقات المجانية من أجل توفير الأموال، حيث وافق كل من الدانماركي أندرياس كريستنسن، والعاجي فرانك كيسي، على الانضمام إلى العملاق الكتالوني بمجرد انتهاء عقديهما مع تشلسي وميلان على الترتيب في 30 يونيو/حزيران.

وثالث لاعب في قائمة "المستهدفين" هو المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق أياكس الذي سيكون متاحا مجانا أيضا في الصيف.

وانتهت المفاوضات تقريبًا، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى وضع بعض اللمسات قبل الإعلان عن الاتفاق.

وكان لابورتا قد نجح في التعاقد مجانا في الميركاتو الصيفي مع كل من إريك غارسيا وممفيس ديباي وسيرغيو أغويرو، وفي الميركاتو الشتوي مع داني ألفيش وبيير إيمريك أوباميانغ.

ويسعى رئيس النادي -من خلال هذه الصفقات المجانية- إلى معالجة المشاكل الخطيرة لعهد سلفه جوسيب ماريا بارتوميو.

ويُنظر إلى توقيع كيسي على أنه نجاح خاص لبرشلونة نظرا لتلقيه عروضا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين كانوا على استعداد لتقديم راتب أعلى من المبلغ الذي سيكسبه في "الكامب نو".

وسيوقع لاعب خط الوسط العاجي عقدا لمدة 4 سنوات، وسيضيف عنصرا من اللياقة البدنية والتقنية إلى خط وسط "البلوغرانا".

ضم أزبيليكويتا

يأمل برشلونة أيضًا التعاقد مع المدافع المخضرم سيزار أزبيليكويتا من تشلسي مجانا في الصيف، رغم وجود مشاكل بناءً على شرط التجديد التلقائي المضمّن في عقده الحالي.

ويحرص اللاعب على التوقيع لبرشلونة والعودة إلى إسبانيا، لكن تشلسي يظل غير متأكد مما إذا كان سيسمح له قانونا بتقديم عقود جديدة للاعبين.

واعتبارًا من الآن، فإن القيود المفروضة على النادي اللندني كجزء من العقوبات التي تستهدف رئيسه رومان أبراموفيتش تعني أنه لا يمكن تقديم عقود جديدة.

وهذا يعني أن كلا من كريستنسن وأنطونيو روديغر سيغادران بالتأكيد الصيف المقبل مع انتهاء عقديهما مع "البلوز".