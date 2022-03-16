ملاك فريق شيكاغو كابس الأميركي يسعون لشراء نادي تشلسي

ذكرت شبكة سكاي، اليوم الأربعاء، أن الجهة المالكة لفريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأميركي، تسعى بالتعاون مع كين غريفين مؤسس شركة سيتادل لشراء نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الشبكة إن عائلة ريكيتس المالكة لشيكاغو كابس وغريفين شكلا مجموعة استثمارية من المقرر أن تقدم عرضا رسميا للنادي اللندني يوم الجمعة.

وعرض رومان أبراموفيتش مالك تشلسي النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على رجال أعمال أثرياء من روسيا.

ويعمل بطل أوروبا حاليا بموجب ترخيص خاص يقلص حجم الإنفاق، ويخضع لسيطرة الحكومة البريطانية إلى حد كبير.

واشترى أبراموفيتش النادي في 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (183.16 مليون دولار).

وأسفرت استثماراته عن أنجح فترة في تاريخ النادي، حيث فاز الفريق بـ5 ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وأسهم بشرائه للنادي في تغيير مشهد كرة القدم الإنجليزية، حيث كسر تشلسي الهيمنة القوية لأندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول.

ويحتل النادي المركز الثالث في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وسيلتقي مع ليل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.