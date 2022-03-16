عبّر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بربطه بالانتقال إلى فريق برشلونة، لكنه أكد أن أولويته هي البقاء في ليفربول إذا وافق على شروط تجديد عقده.

وألمح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدفا، إلى أن الانتقال إلى كامب نو سيكون مغريًا، على الرغم من أنه لا يزال يأمل في أن يتمكن ليفربول من تلبية مطالبه المالية، حيث يتردد أنه يطلب راتبا بقيمة 392 ألف دولار أسبوعيًا، وهو ما يرفضه ليفربول حتى الآن.

استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍 تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن نادي برشلونة يريد ضم صلاح إذا فشل في ضم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم ليفربول يتصدر القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين، التي وضعها برشلونة لدعم الفريق الذي يعاني من ضائقة مالية تجعل مانشستر سيتي الأقرب لحسم توقيع هالاند.

وبعد تقليص حجم تعاقداته الجديدة، أصبح من المستحيل أن يتعاقد البلوغرانا مع هالاند الذي تتصارع عليه أكبر أندية أوروبا ويتوقع أن يتم انتقاله من فريقه بروسيا دورتموند بمبلغ قياسي.

ودفع برشلونة لوضع صلاح في حساباته حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبله مع ليفربول، الذي يرفض الشروط المالية للنجم المصري لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مقتنع بمدى فائدة صلاح لفريقه، وإن النادي يرصد نحو 72 مليون دولار لإتمام الصفقة.

تحديث عن حالة صلاح من يورغن كلوب 🎙 "مو قوي، قدمه كانت متورمة وتؤلمه لكنه تحسن بالأمس. لقد تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي مباشرة أنه جاهز للعودة إلى التدريبات وسنرى ما سيحدث". pic.twitter.com/IMEbU7VPRc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2022

ومن ناحية أخرى، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول -أمس الثلاثاء- عن حالة صلاح البدنية بعد خروجه مصابا في الدقائق الأخيرة بمباراة برايتون، "مو (صلاح) قوي، قدمه كانت متورمة وتؤلمه لكنه تحسن أمس. لقد تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي مباشرة أنه جاهز للعودة إلى التدريبات، وسنرى ما سيحدث".

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير 👏 pic.twitter.com/QbIYhEZpFb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2022

كما فاز صلاح بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن فبراير/شباط الماضي، لترتفع معنوياته قبل المواجهة المرتقبة مساء الأربعاء أمام أرسنال، والتي يحتاج فيها الريدز للفوز لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ لنقطة واحدة.