ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين الأوكرانيين وشيفتشينكو يستضيف اللاجئين بمنزله في لندن

أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أنه سيتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا عقب الحرب الروسية عليها. ومن جانبه فتح شيفتشينكو، الهداف التاريخي لمنتخب أوكرانيا، منزله في العاصمة البريطانية لإيواء اللاجئين متعهدا بمساعدات أخرى.

وقال النادي الإسباني إنه سيتم التبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، يقوم أندريه شيفتشينكو، نجم المنتخب الأوكراني السابق لكرة القدم، بإيواء الأطفال اللاجئين من بلاده في منزله بلندن، إضافة إلى قيامه بمساعدة 150 مواطنا على الانتقال والاستقرار في المملكة المتحدة.

وشغل شيفتشينكو، مهاجم تشلسي السابق والهداف التاريخي لمنتخب بلاده منصب مدرب أوكرانيا، قبل أن يقود فريق جنوه الإيطالي حتى بداية العام الجاري.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 2.97 مليون لاجئ فروا حتى الآن من أوكرانيا، أي ما يقرب من 7% من سكان البلاد، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.