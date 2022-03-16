بالفيديو- أطاحا بمانشستر يونايتد وأياكس.. تأهل أتلتيكو مدريد وبنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل أتلتيكو مدريد وبنفيكا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاحا بمانشستر يونايتد وأياكس أمستردام -على الترتيب- من ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وفاز "الأتلتي" إيابا بهدف نظيف في "أولد ترافورد" لينجح في التأهل مستفيدا من تفوقه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إذ انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1-1.

وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد "للروخيبلانكوس" في الدقيقة 41.

لودي يسجل هدفه الأول في دوري الأبطال ويمنح الأسبقية لأتلتيكو مدريد 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد_اتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/Y63LHdj0gl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2022

وفي أمستردام، اقتنص بنفيكا بطاقة العبور إلى ربع النهائي من أياكس بالفوز عليه بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي.

ويدين بنفيكا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأورغوياني داروين نونيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 77.

وسيطر أياكس على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن الفوز كان حليفا في النهاية لبنفيكا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، ليتفوق بنفيكا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.