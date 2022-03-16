أكمل فريق مانشستر يونايتد 5 سنوات دون أي تتويج، مما يدق ناقوس الخطر للفريق العريق الذي يملك كل مقومات البطل، لكنه لا يترجم ذلك على أرض الواقع، مما دفع أحد نجومه للحديث عن هذا الفشل المتواصل.

وقال ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، إن صيام ناديه دام طويلا جدا عن حصد الألقاب، ويحتاج إلى جهود جماعية كبيرة لإنهاء ذلك.

وسجل رينان لودي هدف فوز أتليتيكو 1-صفر مساء الثلاثاء، ليتفوق بطل إسبانيا 2-1 في مجموع مباراتي الدور ثمن النهائي، وينهي على آمال يونايتد في حصد لقب هذا الموسم، ليبقى دون تتويج طوال 5 سنوات.

وقال دي خيا الذي كان ضمن تشكيلة يونايتد الفائزة بلقب الدوري الأوروبي في 2017، "بكل تأكيد هذا ليس جيدا بما يكفي. لقد مرت سنوات عديدة دون ألقاب، ودون التنافس على الألقاب".

وأضاف "نحتاج إلى التحلي بالوضوح، ونحن نريد أن نفوز بأشياء جيدة وننافس على الألقاب. لا نريد فقط التنافس على الوجود بالمربع الذهبي، والخروج من دوري الأبطال من دور الثمانية".

وتابع "لذا نحتاج إلى المزيد من كل شخص، لأن هذا النادي أكبر كثيرا مما يحدث الآن. نحن بعيدون عن مراكز المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، لذا نحتاج إلى المزيد من الجميع".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، ويواجه مهمة صعبة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال دي خيا عن الخسارة في أولد ترافورد أمام أتلتيكو: "هذا ما نحن عليه في الوقت الحالي. هذا موقف صعب، يجب علينا مواصلة القتال. أنا حزين جدا، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي".

وأضاف "نحن محبطون حقا من النتيجة. من الصعب شرح مشاعرنا في الوقت الحالي. لم نقدم ما يكفي في المباراتين، لتحقيق الفوز. هذا يوم محبط بالنسبة لنا".