نتحدث عن كرة القدم طوال الوقت ونستخدم استعارات هذه الرياضة في محادثاتنا اليومية، ونقارن الأحداث الرياضية مع المواقف في العالم الحقيقي ونراهن على نتائج كل المباريات بلا حدود.

ورغم أنها تتصدر قائمات الرياضات الأكثر شعبية في العالم، فإن هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها الجميع عن هذه الرياضة، استعرضها تقرير نشره موقع "بيريوديستا ديخيتال" (periodistadigital) الإسباني.

كرة القدم رياضة قديمة

تتمتع كرة القدم بتاريخ طويل ولامع يعود أصوله إلى أكثر من ألفي عام في الصين، وذلك على الرغم من ادعاء روما واليونان ومناطق من أميركا الوسطى أنهم من "اكتشفوا" هذه اللعبة، إلا أن إنجلترا هي التي أتقنتها لتصبح الرياضة التي نعرفها اليوم، ويُنسب إلى هذه الدول الفضل في صياغة القواعد الأولى والتي تضمنت حظر لمس الكرة باليدين والتسبب في تعثر الخصوم.

تطور الكرة

تم صنع كرات كرة القدم باستخدام الملابس المخاطة وحشوها بالقمامة في الصين. وفي العصور الوسطى في أوروبا، صُنعت كرات كرة القدم من مثانة الخنازير، في حين تنتج باكستان حاليا 80% من كرات كرة القدم في العالم.

أول نادي كرة قدم

أسس ويليام بيرست وناثانيال كريسويك أول ناد لكرة القدم في العالم يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 1857 من خلال كتابة الميثاق التأسيسي لنادي شيفيلد لكرة القدم.

الإصابات خلال الاحتفال بتسجيل الهدف

يعتبر الهدف أكثر اللحظات إثارة في مباراة كرة قدم. والمثير للدهشة أن العديد من اللاعبين يتعرضون للإصابة في أثناء الاحتفال بهذا الحدث. ووفقا للإحصاءات، إصابة من كل 20 حالة إصابة تحدث نتيجة خطأ في الاحتفال.

أصغر لاعب كرة قدم محترف في العالم

كما يعلم الكثيرون أن كرة القدم هي عمل فريد من نوعه يدر الكثير من الأموال، وتسبب ذلك في حدوث أشياء غريبة مثل توظيف صبي يبلغ من العمر سنة واحدة فقط و8 أشهر لاعبا محترفا في نادٍ رياضي بلجيكي.

البرق الذي قتل الفريق

وقع حادث كروي مأساوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 1998، ففي خلال عاصفة رعدية شديدة في كاساي في أثناء بدء المباراة، ضرب برق قوي الأرض، مما أسفر عن مقتل 11 لاعبا على الفور، وأدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح خطيرة.

23 هدفا في مباراة لرونالدينيو

أصبح البرازيلي رونالدينيو غاوتشو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الأسطوريين وهو في الـ13 من عمره، وقد صنع لنفسه اسما كبيرا، ويعود ذلك إلى تسجيله 23 هدفا في مباراة واحدة، مما أدى إلى فوز فريقه بنتيجة 23 هدفا مقابل صفر. ومن تلك اللحظة، استمر اللاعب في التحسن والتطور.