مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ يهدر نقطتين أمام كريستال بالاس ويفتح الباب أمام ليفربول

تعادل مانشستر سيتي -الاثنين- المتصدر بلا أهداف في ضيافة كريستال بالاس، ليفتح الباب على مصراعيه أمام غريمه ليفربول للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول صاحب المركز الثاني قلّص الفارق إلى 3 نقاط بعد الفوز على برايتون السبت الماضي، مما يعزز موقفه في المنافسة على لقب البريميرليغ، خاصة في ظل وجود مباراة مؤجلة للريدز، ومواجهة مباشرة بينهما قد تحسم البطل هذا الموسم إلى حد كبير.

ونجح سيتي في السيطرة على الشوط الأول في ضيافة بالاس، لكن من دون هز الشباك.

وسدد جواو كانسيلو مدافع سيتي في القائم في الشوط الأول، وفعل كيفن دي بروين لاعب الوسط الأمر ذاته بعد الاستراحة.

ودفع فريق المدرب بيب غوارديولا بكل قوته الهجومية قرب النهاية، لكنه لم ينجح في التسجيل، ليهدر نقطتين ثمينتين في سعيه لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

وبعد هذا التعادل، يستطيع ليفربول تقليص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز في المباراة المؤجلة ضد أرسنال الأربعاء، وهو ما سيزيد المنافسة على اللقب إثارة على نحو غاب عنها الموسم الماضي.

وعزز بالاس سجله بلا هزيمة في 5 مباريات متتالية في كل المسابقات، وبقي بالمركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.