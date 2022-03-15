وصلت طائرة خاصة برومان أبراموفيتش -رجل الأعمال الروسي ومالك نادي تشلسي- إلى إسطنبول قادمة من إسرائيل، في رحلة تهدف لحماية أحد ممتلكاته الذي يصل قيمته لنحو نصف مليار يورو.

كان أبراموفيتش من بين 7 مليارديرات روس أضيفوا إلى قائمة العقوبات البريطانية الأسبوع الماضي، في محاولة لفرض عزلة على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وينفي رجل الأعمال الروسي، الذي يحمل أيضا جنسيتي إسرائيل والبرتغال، أنه على علاقة وثيقة ببوتين.

وفي أول ظهور له منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، أظهرت صور تم تداولها -أمس الاثنين- مالك نادي تشلسي وهو يجلس في صالة كبار الزوار بمطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان في انتظار طائرته الخاصة من طراز "غلف ستريم" (Gulfstream) بحجم كبير مخصص لرجال الأعمال، وفقا لمعلومات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) الإلكتروني المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.

ووفقا لمعلومات نقلها موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، فإن رحلة أبراموفيتش إلى تركيا جاءت بهدف حماية أحد أغلى ممتلكاته من نيران العقوبات، والأمر يتعلق بيخته الفاخر "سولاريس" الذي تقدر قيمته بنحو 545 مليون يورو، وذلك بعد حجز العديد من اليخوت المملوكة لأثرياء روس في الأيام القليلة الماضية.

وتقدر ثروة الملياردير الروسي بأكثر من 12 مليار يورو، واستحوذ على نادي تشلسي عام 2003 وقاده للتويج بالعديد من الألقاب قبل أن يضطر لعرضه للبيع مع تصاعد الضغوط عليه بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، غير أن عملية البيع تم تعليقها بقرار من الحكومة البريطانية التي فرضت عقوبات على أبراموفيتش وسمحت للنادي اللندني بالاستمرار في العمل وفق رخصة مؤقتة.