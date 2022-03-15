طالما لديهم قمصان سيكافحون بقوة.. مدرب تشلسي: يجب أن يتأقلم اللاعبون مع العقوبات على أبراموفيتش

‬قال توماس توخيل مدرب تشلسي إن الأخير يتعامل مع القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على عملياته بطريقة احترافية، وسيبذل قصارى جهده لعبور مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه فريق "ليل" الفرنسي غدا الأربعاء.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، وبموجب شروط الترخيص الصادر عن الحكومة فإن عمليات "البلوز" أصبحت محدودة النطاق.

وكشف توخيل أن بطل أوروبا اضطر إلى إجراء تعديلات على عدد أفراد البعثة المتجهة إلى فرنسا لمواجهة "ليل"، وأن مثل هذه المناقشات لم تحدث من قبل مع فريق عمليات يعتني بجميع احتياجاته.

وتابع -في حديث للصحفيين عشية مباراة الإياب في فرنسا حيث يتقدم تشلسي 2-صفر ذهابا- "يجب أن نتأقلم مع الظروف الجديدة، هناك أشياء جديدة مثل ترتيبات المباريات التي كانت في العادة لا تشغل بالنا".

وأضاف "أصبحنا نعمل ضمن إطار محدد الآن، لن نختلق الأعذار، من الصعب بالفعل ترتيب الأمور بأفضل طريقة ممكنة لمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلزبره السبت المقبل، طالما لدينا القمصان ونحن على قيد الحياة فسوف نصل، وسنكون قادرين على المنافسة ونكافح بقوة من أجل نجاحنا، نحن مدينون للأشخاص الذين يدعموننا عادة، بالطبع، نحن في دائرة الضوء لكن هذه مسؤوليتنا".

وأكد توخيل أنه لم يكن لديه أي خيار في أن يكون صوت النادي خلال فترة مضطربة استمرت أسبوعين، وقال إنه سيستمر في الرد على أي أسئلة حول أي مالك جديد.

وأضاف "يجب أن يصل مالك جديد بعد الموافقة عليه، ثم يمكننا مناقشة الأمر إذا لزم الأمر، هناك عملية تحدد إجراءات ملكية الأندية في هذا الدوري، وبالطبع الجميع يعتمد على هذه العملية والقيم التي تقف وراء القرارات".

وختم "لا أفكر كثيرا في الأمر (أن أكون صوت النادي)، أحاول أن أكون صادقا، وأعطيك نظرة ثاقبة وأعطيك معلومات من قلب المدرب، هذا ما أحاوله".

وحث المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جماهير تشلسي على عدم الهتاف لأبراموفيتش، واصفا ذلك بأنه "غير لائق تماما" في ظل هذه الظروف، لكن توخيل قال إنه لا يريد التعليق على الأمر.

وقال توخيل "لا أعرف ما إذا كان هذا هو أهم موضوع ستتم مناقشته في البرلمان، وإذا كان الأمر كذلك فربما يتعين علينا القلق بشأن أولوية المناقشات هناك، هناك أشياء أكثر إلحاحا يجب مناقشتها والتعامل معها".