شاهد.. غوارديولا يعاتب حارس مرمى كريستال بالاس لسبب غريب

لم يعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين يدي مانشستر سيتي، فتعادل "السيتيزنز" السلبي مع كريستال بالاس أمس الاثنين يعني أن ليفربول الآن يسيطر على السباق على اللقب.

ولهذا لم يكن جوسيب غوارديولا سعيدا في ملعب "سيلهرست بارك" معقل "بالاس"، ففي نهاية المباراة كشف المدرب الكتالوني عن مشاعره تجاه الإسباني فيسنتي غوايتا حارس "بالاس"، قائلا إنه قدم "أداء ممتازا وتصدى لعدة كرات".

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022

لكن غوارديولا لم يكن سعيدا بإضاعة غوايتا الوقت، وبعد صفارة النهاية اقترب مدرب السيتي من حارس كريستال بالاس ودار بينهما حوار ساخن انتقد فيه غوارديولا تصرفات غوايتا خلال المباراة.

وانتهت المحادثة بأن ربت غوارديولا على ظهر غوايتا الذي رفع ذراعيه مرة أخرى، موضحا أنه لا يرى أي خطأ في طريقة لعبه.