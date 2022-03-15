كرة قدم

شاهد.. غوارديولا يعاتب حارس مرمى كريستال بالاس لسبب غريب

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Manchester City - Selhurst Park, London, Britain - March 14, 2022 Manchester City manager Pep Guardiola with Crystal Palace's Vicente Guaita after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. رويترز
دار حوار ساخن بين غوارديولا (يمين) وغوايتا بعد انتهاء المباراة (رويترز)
15/3/2022

لم يعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين يدي مانشستر سيتي، فتعادل "السيتيزنز" السلبي مع كريستال بالاس أمس الاثنين يعني أن ليفربول الآن يسيطر على السباق على اللقب.

ولهذا لم يكن جوسيب غوارديولا سعيدا في ملعب "سيلهرست بارك" معقل "بالاس"، ففي نهاية المباراة كشف المدرب الكتالوني عن مشاعره تجاه الإسباني فيسنتي غوايتا حارس "بالاس"، قائلا إنه قدم "أداء ممتازا وتصدى لعدة كرات".

لكن غوارديولا لم يكن سعيدا بإضاعة غوايتا الوقت، وبعد صفارة النهاية اقترب مدرب السيتي من حارس كريستال بالاس ودار بينهما حوار ساخن انتقد فيه غوارديولا تصرفات غوايتا خلال المباراة.

وانتهت المحادثة بأن ربت غوارديولا على ظهر غوايتا الذي رفع ذراعيه مرة أخرى، موضحا أنه لا يرى أي خطأ في طريقة لعبه.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي