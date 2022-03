شاهد.. غوارديولا يعاتب حارس مرمى كريستال بالاس لسبب غريب

لم يعد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين يدي مانشستر سيتي، فتعادل "السيتيزنز" السلبي مع كريستال بالاس أمس الاثنين يعني أن ليفربول الآن يسيطر على السباق على اللقب.

ولهذا لم يكن جوسيب غوارديولا سعيدا في ملعب "سيلهرست بارك" معقل "بالاس"، ففي نهاية المباراة كشف المدرب الكتالوني عن مشاعره تجاه الإسباني فيسنتي غوايتا حارس "بالاس"، قائلا إنه قدم "أداء ممتازا وتصدى لعدة كرات".

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G

— Football Daily (@footballdaily) March 14, 2022