أحرز كريم بنزيمة هدفين وصنع هدفا، لكنه أصيب في الكاحل خلال فوز ريال مدريد 3-صفر على ريال مايوركا ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي ويعزز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين.

وعزز فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تصدره برصيد 66 نقطة من 28 مباراة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تعادل

1-1 مع رايو فايكانو الأحد، في سادس تعادل في 8 مباريات.

وعلى ملعب إيبيروستار، تفوق ريال مايوركا وسط جماهيره، وكان الأكثر رغبة في التسجيل، وسط عجز الريال عن إيجاد الحلول الهجومية رغم بعض المحاولات من جانب فينيسيوس.

لكن الحال تبدلت في الشوط الثاني، حيث بدأ أداء الملكي يتحسن حتى افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للريال في الدقيقة 55 بعد خطأ دفاعي، واستفاد اللاعب البرازيلي من تمريرة زميله الفرنسي بنزيمة.

واستمر الضغط الهجومي للريال في الدقائق التالية؛ وتسبب خطأ ضد فينيسيوس في احتساب ركلة جزاء ترجمها بنزيمة إلى هدف ثان مع حلول الدقيقة 77.

وأحرز المهاجم الفرنسي الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 82 بعد كرة عرضية من مارسيلو، لكنه أصيب في كاحله الأيسر وخرج من الملعب وسط قلق جماهير الملكي وجهازه الفني.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 22 هدفا، ليغرد وحيدا في صدارة هدافي الليغا بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه.

🚨🚨| @MarioCortegana asked Benzema how he'll be for El Clasico, his response: “Good, Very good.” #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 14, 2022