أعلن نادي بانكوك التايلندي فسخ عقد لاعب كرة القدم آيتساريت نويشايبون بعد طرده إثر رد فعله العنيف بضربه المنافس، وتسببه في جرح كبير في وجهه استلزم 24 غرزة جراحية.

وانتشر مقطع فيديو على تويتر بعد المباراة -التي أقيمت أمس الأحد- يظهر لحظة اعتداء نويشايبون العنيف جدا بالجزء المدبب بمرفق يده على لاعب نورث بانكوك بدوري الدرجة الثانية، بعد كرة مشتركة بينهما، وحصد الفيديو نحو 1.5 مليون مشاهدة.

وأظهرت اللقطة المتداولة تعصب نويشايبون بشكل مبالغ فيه بعدما أخرج لاعب الفريق المنافس الكرة للتماس، ثم ركله في قدمه متعمدا، ليتوجه اللاعب الغاضب إلى "روانغسوفانيميت" ويعتدي عليه بضربة قوية بكوعه على الوجه أسقطته أرضا، ليشهر حكم اللقاء على الفور البطاقة الحمراء في وجه آيتساريت.

وقال نادي بانكوك -في بيانه الذي أصدره فور انتهاء اللقاء- "يود نادي بانكوك اتخاذ موقف ضد هذا الإجراء، ليس لديه أي شكل من أشكال الروح الرياضية، بما في ذلك استخدام العنف في الميدان، لذلك طلب النادي فسخ عقد اللاعب آيتساريت نويشايبون بسبب المخالفات الجسيمة ضد الزملاء والنادي".

وأكد الفريق التايلندي رفضه التام لمثل هذه التصرفات من اللاعبين على أرضية الملعب، مضيفا "سنفعل كل ما يلزم لمنع حدوث هذا النوع من الحوادث مرة أخرى".

وذكرت وسائل إعلام رياضية أن اللاعب الذي تعرض للضرب نُقل إلى المستشفى، واحتاج إلى 24 غرزة لعلاج الجرح في وجهه بعد اللكمة القوية بالمرفق من نويشايبون.

Shocking footage has emerged of Bangkok FC player – Aitsaret Noichaiboon assaulting Supasan Ruangsuphanimit that resulted in his contract being terminated by the club.

There is no place in football for this.https://t.co/I6Brz1QPJx

— SPORTbible (@sportbible) March 14, 2022