لا ذاكرة لكرة القدم.. سواريز وفابريغاس يستنكران إطلاق صفارات الاستهجان ضد ميسي ونيمار

دافع النجمان لويس سواريز وسيسك فابريغاس عن صديقيهما وزميليهما السابقين في نادي برشلونة ليونيل ميسي ونيمار، بعد تعرضهما إلى صفارات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض ميسي ونيمار أمس الأحد لصيحات استهجان من جماهير حاضرة بملعب "حديقة الأمراء" في أول مباراة لباري سان جيرمان بعد الخروج المخيب للآمال من ثمن نهائي أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

📲| Luis Suarez offers his support to former teammates Neymar and Messi on Instagram. pic.twitter.com/pcXDeMNPSb — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2022

وشارك سواريز، على خاصية "القصص اليومية" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، صورة برفقة صديقيه، وأرفقها بتعليق "كالعادة، لا ذاكرة لكرة القدم. دائما معكما ميسي ونيمار. أحبكما كثيرا".

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022

أما فابريغاس لاعب وسط نادي موناكو، فنشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر أثناء مباراة سان جيرمان ضد ضيفه بوردو، قائلا "لا ذاكرة لكرة القدم على الإطلاق، إنه عار. دائما معكما يا إخوتي".

ورغم صفارات الاستهجان طوال أحداث المباراة، تمكن البرازيلي نيمار من إحراز هدف في المباراة، التي فاز بها باريس سان جيرمان على ضيفه بودو بنتيجة 3-صفر.

Neymar sifflé, Messi sifflé, la tribune Auteuil à moitié vide, des « Neymar hijo de puta » scandés… Compliqué ce retour au Parc pour les parisiens. #PSGBOR #Ligue1 pic.twitter.com/riuARVESma — Gary De Jesus (@gary_dejesus) March 13, 2022