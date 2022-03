لا ذاكرة لكرة القدم.. سواريز وفابريغاس يستنكران إطلاق صفارات الاستهجان ضد ميسي ونيمار

دافع النجمان لويس سواريز وسيسك فابريغاس عن صديقيهما وزميليهما السابقين في نادي برشلونة ليونيل ميسي ونيمار، بعد تعرضهما إلى صفارات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض ميسي ونيمار أمس الأحد لصيحات استهجان من جماهير حاضرة بملعب "حديقة الأمراء" في أول مباراة لباري سان جيرمان بعد الخروج المخيب للآمال من ثمن نهائي أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

📲| Luis Suarez offers his support to former teammates Neymar and Messi on Instagram. pic.twitter.com/pcXDeMNPSb

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2022