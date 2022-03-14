"قلة احترام" و"عودة مستحيلة".. زياش ومزراوي يرفضان الانضمام مجددا لمنتخب المغرب

رفض اللاعبان حكيم زياش ونصير مزراوي العودة للعب مع منتخب المغرب خلال مباراتيه المقبلتين أمام الكونغو الديمقراطية بمناسبة الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة مونديال قطر 2022.

واستبعد مدرب منتخب المغرب، وحيد حاليلوزيتش، كلا من زياش ومزراوي منذ أشهر ولم يوجه لهما الدعوة للمشاركة مع المنتخب الذي خرج من ربع نهائي أمم أفريقيا التي جرت مطلع العام الحالي في الكاميرون.

وأعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، عودة الثنائي إلى "أسود الأطلس" خلال المباراتين المقبلتين، غير أن زياش ومزرواي نشرا بيانين منفصلين وقدما فيهما مبررات لقرارهما بعدم العودة.

وقال زياش -عبر حسابه على إنستغرام- "أحب بلدي وتشرفت باللعب مع المنتخب، ولكن أنا حزين بإعلان عدم العودة للعب مع المنتخب رغم إعلان رئيس الجامعة باختياري في القائمة الأولية للمباراتين المقبلتين".

وأضاف نجم نادي تشلسي الإنجليزي "أنا آسف للمشجعين، كان من الصعب عليّ اتخاذ هذا القرار، بعد أن بذلت كل شيء ممكن مع منتخب بلادي خلال السنوات الست الماضية، تواصل القيادة نشر معلومات مضللة سواء عني بشكل شخصي أو عن التزامي نحو بلدي".

وتابع اللاعب -الذي سجل 7 أهداف في 40 مباراة مع المنتخب المغربي- "هذه الأفعال جعلت من المستحيل الاستمرار مع المنتخب، علمت بقرار استدعائي في القائمة الأولية مثل الجميع، ولذلك فضلت أن تخرج المعلومات الصحيحة من عندي مباشرة عبر هذا البيان.. أنا مركز حاليا كلاعب على مشواري مع فريقي".

من جانبه، قال مزراوي -الذي لم يلعب للمنتخب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020- "لمدة عام ونصف، لم يتم استدعائي للمنتخب الوطني، بدون سبب أو تفسير، لم يتواصل معي أي طرف من الجامعة الملكية أو من الجهاز الفني ليشرح لي سبب هذ الاستبعاد".

وأضاف "لم أشعر بقلة احترام كهذه من قبل سواء لي كلاعب محترف أو كشخص، لقد كانت لحظة مؤلمة بالنسبة لي. على الرغم من كل الأكاذيب التي نشرت عني عبر وسائل الإعلام، فإنني بقيت هادئا وصامتا".

وأشار المدافع -البالغ من العمر 24 عاما- إلى أنه حاول التواصل مع المدرب حاليلوزيتش، وقال "كان لدي مؤخرا اللياقة للتحدث مع مسؤولي الجامعة الملكية. لقد فعلت ذلك بدافع حب الجماهير والمغرب. لسوء الحظ، يبدو أن المدرب لم يكن لديه الوقت للتحدث معي حول الوضع الحالي. تبديد المفاهيم الخاطئة التي تحيط بي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي".

وتمنى اللاعبان كل التوفيق لزملائهم في المنتخب في المباراتين المقبلتين، حيث سيلاقي أسود الأطلسي منتخب الكونغو الديمقراطية ذهابا في كينشاسا في 25 مارس/آذار الحالي، وإيابا في الدار البيضاء في 29 من الشهر نفسه.