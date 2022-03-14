تلاعب بنتائج مباريات ومراهنات.. ماذا يحدث للكرة التونسية؟

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن كشف شبهات تلاعب في مسابقات الرهان الرياضي هدفها التأثير على نتيجة مباراة بدوري الدرجة الثانية.

وأفاد -في بيانه- أنه جمع معطيات بشأن 6 أشخاص يشتبه بهم من المشاركين بالرهان الرياضي، من بينهم عبد الرؤوف حرزلي لاعب النسر الرياضي بطبلبة (دوري الدرجة الثالثة) ولاعب سابق بالنادي الأولمبي للنقل، بالإضافة إلى مسؤول سابق بنادي مستقبل قابس.

وقرر الاتحاد إحالة ملف المباراة المعنية -التي جمعت أمس ناديي الأمل الرياضي بجربة وجندوبة الرياضية- إلى النيابة العامة، وإيقاف حرزلي عن ممارسة أي نشاط رياضي بشكل تحفظي.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأمل على ضيفه بنتيجة 3-2.

وقال الاتحاد إنه سيتخذ كل الإجراءات الرادعة الضرورية طبقا للقوانين ضد كل لاعب أو مسؤول، مهما كان منصبه أو صفته أو مسؤوليته ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في رهان يتعلق بمباراة رياضية سواء كان ذلك عبر مواقع أو شركات تونسية أو أجنبية.

كما أوضح بيان الاتحاد أنه يمنع أي لاعب أو مسؤول أو مدرب صاحب إجازة رسمية من المشاركة في أي رهان رياضي.

وكان اتحاد الكرة أحال الموسم الكروي الماضي ملفين إلى القضاء حول شبهات تلاعب بنتائج مباريات، لكنه لم تصدر قرارات قضائية بشأنها بعد، وفق ما جاء في البيان.