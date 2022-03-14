أحرز فيران توريس هدفين وصنع عثمان ديمبلي هدفين ليتغلب برشلونة المتألق 4-صفر على أوساسونا الأحد، محققا فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 51 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، ويتأخر بـ5 نقاط خلف إشبيلية الذي يحتل المركز الثاني، وتتبقى له مباراة إضافية.

وافتتح توريس التسجيل بعد مرور 14 دقيقة من ركلة جزاء بعد إعاقة جابي من الخلف داخل المنطقة.

وبعد 7 دقائق لاحقة، ضاعف توريس النتيجة بعد تلقيه تمريرة رائعة من ديمبلي خلف الدفاع قبل أن يضع الكرة في شباك أوساسونا.

ولم يكن من الممكن إيقاف ديمبلي في الجناح الأيمن، وبعد 5 دقائق أخرى مرر اللاعب الفرنسي إلى بيير-إيمريك أوباميانغ ليسجل هدف برشلونة الثالث من مسافة قريبة.

ملخص الذي يقصف و لا يبالي 😍🔝⚽ رباعية و ما أحلاها رباعية كتلانية 📺🍿#BarçaOsasuna 4-0 pic.twitter.com/Z0RHcijcd2 — LaLiga (@LaLigaArab) March 13, 2022

واختتم البديل ريكي بويغ الرباعية عندما هز الشباك من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 75.