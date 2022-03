بالتزامن مع نشر محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، تغريدة غامضة اليوم الاثنين، ذكر تقرير إسباني أن النجم المصري أصبح على رادار نادي برشلونة الإسباني.

وقال صلاح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لا يزال الأمر بين أيدينا"، مع صورتين لاحتفال الريدز بهدفيه في انتصاره على برايتون يوم السبت الماضي، والتي سجل فيها صلاح هدفه الـ20 ليغرد وحيدا على قمة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

It is still in our hands. pic.twitter.com/vPMd2Qs0zI

— Mohamed Salah (@MoSalah) March 13, 2022