بالتزامن مع نشر محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، تغريدة غامضة اليوم الاثنين، ذكر تقرير إسباني أن النجم المصري أصبح على رادار نادي برشلونة الإسباني.

وقال صلاح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لا يزال الأمر بين أيدينا"، مع صورتين لاحتفال الريدز بهدفيه في انتصاره على برايتون يوم السبت الماضي، والتي سجل فيها صلاح هدفه الـ20 ليغرد وحيدا على قمة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

It is still in our hands. pic.twitter.com/vPMd2Qs0zI — Mohamed Salah (@MoSalah) March 13, 2022

ورغم عدم إفصاح النجم المصري عما يريده بالضبط، فإنه من الواضح إسقاط تغريدته على صراع لقب البريميرليغ، بعدما أصبح الفارق بين ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ومانشستر سيتي المتصدر 3 نقاط فقط.

ويعني هذا أن اللقب ما زال بيد ليفربول إذا فاز بكل مبارياته المتبقية ومنها مواجهته المرتقبة مع مانشستر سيتي في 9 أبريل/نيسان المقبل.

استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍 تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022

برشلونة يستهدف صلاح

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية إن نادي برشلونة يوجه انتباهه إلى محمد صلاح إذا فشل في ضم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم ليفربول يتصدر القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين التي وضعها برشلونة لدعم الفريق، الذي يعاني من ضائقة مالية تجعل مانشستر سيتي الأقرب لحسم توقيع هالاند.

ودفع برشلونة لوضع صلاح في حساباته حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبله مع ليفربول، الذي يرفض الشروط المالية للنجم المصري لتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2023.