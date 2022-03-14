كرة قدم|مصر

النيابة المصرية تكشف ملابسات وفاة الحارس الشاب لنادي الأهلي

شعار النادي الأهلي المصري
14/3/2022-|آخر تحديث: 14/3/202204:09 PM (مكة المكرمة)

أعلنت النيابة العامة في مصر ملابسات وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم، وترافق ذلك مع حالة حزن اجتاحت مواقع التواصل بعد الإعلان عن خبر الوفاة.

وكشفت النيابة العامة أنها قامت بمناظرة جثمان الفتى الراحل، ومعاينة مكان الحادث، وتسجيل كاميرات المراقبة المطلة عليه، وسؤال أولياء المتوفى وشهود على الواقعة.

وأشار بيان للنيابة إلى مرور زياد بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، فاجأ أهله بإلقاء نفسه من أعلى المبنى الذي يقيمون به، ففارق الحياة.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، و"تكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها".

وقدمت أندية مصرية التعازي في رحيل زياد الذي كان ضمن فريق مواليد 2003 في النادي الأهلي، ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الحارس الشاب، وطالب عدد من المغردين بمزيد من الاهتمام بالصحة النفسية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات