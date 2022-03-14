النيابة المصرية تكشف ملابسات وفاة الحارس الشاب لنادي الأهلي

أعلنت النيابة العامة في مصر ملابسات وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم، وترافق ذلك مع حالة حزن اجتاحت مواقع التواصل بعد الإعلان عن خبر الوفاة.

وكشفت النيابة العامة أنها قامت بمناظرة جثمان الفتى الراحل، ومعاينة مكان الحادث، وتسجيل كاميرات المراقبة المطلة عليه، وسؤال أولياء المتوفى وشهود على الواقعة.

وأشار بيان للنيابة إلى مرور زياد بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، فاجأ أهله بإلقاء نفسه من أعلى المبنى الذي يقيمون به، ففارق الحياة.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، و"تكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها".

وقدمت أندية مصرية التعازي في رحيل زياد الذي كان ضمن فريق مواليد 2003 في النادي الأهلي، ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الحارس الشاب، وطالب عدد من المغردين بمزيد من الاهتمام بالصحة النفسية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

⚫ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتقدم بخالص العزاء في وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي. #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/4X2EoHc1uI — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 13, 2022

ده اخر بوست كتبه زياد ايهاب حارس الاهلى الناشىء قبل ٧ ساعات من وفاته .

مافيش حد بيتعظ من الموت الى لا بيفرق بين كبير وصغير وواحد بيخوض فى اعراض الناس من غير خوف من الله فى ناس لما بتتوفى بنترحم عليها وناس هيدعى عليها pic.twitter.com/5DnIvpdbLu — 🔥مهـنـℬ𝒪𝒮𝒮𝒴 ـدسة🔥 (@bassant_essam72) March 13, 2022

محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه.

اخر بوست لحارس المرمي الشاب قبل وفاته سقوطا من شرفة منزله.

الاهتمام بالصحة النفسية ودعم من يرسلوا استغاثات يائسة علي السوشيال ميديا واجب كل منا،اي وقت تستطيع مساعدة مستغيث تواصل معه او معها. https://t.co/JY4EUqYavD — Hany Ragy (@Hragy) March 13, 2022

موضوع انتحار زياد ايهاب حارس الأهلي الشاب بحسب ما جاء في بيان النيابة العامة انه رمى نفسه علشان والده رفض يجوزه واحدة بيحبها .. موضوع مزعج ومؤلم ويحزن في كل جوانبه .. مفيش حاجة مهما كانت المفروض تخلي حد يوصل للانتحار.. ومفيش مخلوق واحنا في ٢٠٢٢ يجبر حد يعيش مع مين ويحتار مين — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) March 13, 2022

النهارده ومع وفاة #زياد_إيهاب حارس النادي الاهلي ناشئين، نقف قدام حقائق مهمة – اللاعب من عين شمس يعني من اسرة متوسطة محترمة – اللاعب اساسي في النادي الاهلي يعني ملتزم ويعني اهله عرفوا يستثمروا موهبته وتوجيهه – اللاعب عاوز يتجوز وهو لسه مكملش ١٨ سنة معناه مراهق ومحتاج احتواء pic.twitter.com/amI1z2vAKD — Mohammed Dahshan (@MohammedDahshan) March 13, 2022