شوهد رجل الأعمال الروسي البارز رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي البريطاني لكرة القدم، الذي يخضع حاليا لعقوبات، في مطار بن غوريون في تل أبيب اليوم الاثنين قبل فترة وجيزة من إقلاع طائرة تابعة له في طريقها لإسطنبول.

وفي صورة حصلت عليها رويترز، يظهر أبراموفيتش، وهو جالس في قاعة كبار الزوار بالمطار واضعا كمامة أنزلها على ذقنه. ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كان قد استقل الطائرة بالفعل.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مقطع فيديو للملياردير المطارد بالعقوبات، وهو يتنقل في المطار.

وقالت الصحيفة إن أبراموفيتش وصل إلى إسرائيل أمس الأحد، وبعد العقوبات التي فُرضت عليه، لم يُسمح له بالبقاء في إسرائيل لأكثر من 24 ساعة، وهو ما اضطره للرحيل.

وأبراموفيتش، الذي يحمل كذلك الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، ضمن 7 من الأقلية الثرية المقربة من السلطة في روسيا أضيفوا إلى قائمة عقوبات بريطانية يوم الخميس في محاولة لعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقال مصدران دبلوماسيان، اليوم الاثنين، إن دبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على إدراج أبراموفيتش على قوائم العقوبات منذ بدء القتال.

وينفي أبراموفيتش وجود علاقات وثيقة تربطه ببوتين.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز بأن الطائرة التي يستخدمها أبراموفيتش هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وذكر موقع (راداربوكس) المعنيّ بتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة أقلعت من مطار بن غوريون اليوم الاثنين وأن وجهتها هي إسطنبول.

