قال كريستيانو رونالدو إنه لا توجد حدود لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي أثنى فيه رالف رانغنيك المدرب المؤقت للفريق على النجم البرتغالي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، وقاد فريقه للفوز على توتنهام 3-2 أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن ملعب أولد ترافورد استضاف المباراة المهمة في صراع الوجود في المراكز الأربعة الأولى بالدوري أمس السبت، حيث أكد المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد أن الفريق كان يجب عليه أن يفوز للحفاظ على آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

متعــة، إثـارة وحماس 🔥@Cristiano يسجل هدفه رقم 806 ليصبح الهداف التاريخي للمباريات الرسمية في كرة القدم 👏#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 13, 2022

وغاب رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب شكواه من إصابة في الفخذ، وكانت عودته للبرتغال مثار تعجب للجميع، ولكنه عاد بضجة كبيرة أمس السبت وافتتح التسجيل مبكرا بتسديدة صاروخية من على بعد 25 ياردة.

وعادل هاري كين النتيجة لتوتنهام من ركلة جزاء، ولكن رونالدو (37 عاما) وضع مانشستر يونايتد في المقدمة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول، ثم أكمل أهدافه الثلاثة ليمنح مانشستر يونايتد الفوز بعد أن سجل هاري ماغوير، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه مانحا توتنهام التعادل.

فقط محمد صلاح سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي أكثر من @Cristiano في 2021/22 🙌#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 13, 2022

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" بعد "الهاتريك" الأول له في الدوري الممتاز منذ يناير/كانون الثاني 2008 أمام نيوكاسل "سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي مرة أخرى لأولد ترافورد. لا شيء يتغلب على شعور العودة للملعب ومساعدة الفريق بالأهداف والمجهود".

وأضاف "أثبتنا مرة أخرى أن بإمكاننا الفوز على أي فريق في أي يوم، طالما نعمل بكد ونقف معا كرجل واحد. لا توجد حدود لمانشستر يونايتد! بغض النظر عما يحدث! هيا بنا، أيها الشياطين!".

وحصد منشور النجم البرتغالي أكثر من 10 ملايين إعجاب، وآلاف التعليقات من ضمنها تعليقات زملائه في مانشستر يونايتد وزملائه السابقين في أندية لعب لها، مثل مارسيلو من ريال مدريد، وكوادرادو من يوفنتوس الإيطالي.

Yesterday’s hat-trick hero, a man who’s been with us since the very start, has sent us a special anniversary message 😍 Thank you, @Cristiano 🙏🏻#Foundation15 | #CR7 🔴 pic.twitter.com/p5rZQmb08r — Manchester United Foundation (@MU_Foundation) March 13, 2022

كما بث مانشستر يونايتد كلمة مصورة لرونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، ووصفه النادي ببطل ثثلاثية الأمس (في مرمى توتنهام)، وموجها الشكر له على دعمه.

12 January 2008: Cristiano Ronaldo scores his first Premier League hat-trick 12 March 2022: Cristiano Ronaldo scores his second Premier League hat-trick 14 years and 2 months later, he's taking home another match-ball. 🎩 pic.twitter.com/QIPiHH3Fjb — Squawka News (@SquawkaNews) March 12, 2022

الإشادات تنهال على رونالدو

كان رانغنيك في حالة ذهول من أداء رونالدو، وقال مازحا إنه ينبغي على رونالدو أن يعود للبرتغال كثيرا.

وقال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد "بكل تأكيد صنع الفارق بأهدافه الثلاثة، ولكن ليس فقط بالأهداف الثلاثة. كان هذا أفضل أداء له، على الأقل منذ وصولي، من حيث الاستحواذ على الكرة".

وأضاف "أعتقد أن الفريق ككل أظهر ردة الفعل التي توقعنا أن نظهرها، بعد الشوط الثاني السيئ في ملعب الاتحاد. والعودة للتقدم في النتيجة مرة أخرى بعد التعادل مرتين أظهر عقلية الفريق اليوم".

وتابع رانغنيك "كنا نمزح قليلا، ربما من المنطقي أن نرسله للبرتغال لمدة 3 أيام، وبعد ذلك لا نشركه في التدريبات لمدة يومين ثم نشركه في المران يوم الخميس".

وأوضح المدرب "بالمناسبة، قدم نفس مستوى الأداء في التدريبات يوم الخميس. لذلك قررت عقب هذا المران، رغم أنه كان بعيدا لمدة أسبوع، أن أشركه في المباراة منذ بدايتها. ربما يجب علينا فعل هذا لما تبقى من مباريات في هذا الموسم".

وكانت الخسارة ضربة موجعة لآمال توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأثنى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، أيضا على رونالدو.

وقال "كان أداء رائعا من كريستيانو. لسوء الحظ، أعرفه جيدا؛ لذلك ما قدمه لم يكن مفاجأة بالنسبة لي".

وأضاف "نحن نتحدث عن لاعب مع ليونيل ميسي، هما الأفضل في العالم في رأيي. نتحدث عن لاعب حاسم، وفي اللحظة التي يحتاجها فريقه يكون حاضرا".

وتابع "بالطبع تهنئة كبيرة له، لأنه في هذا السن يقدم هذا الأداء. بهذه العقلية، والرغبة في الفوز، يجب فقط أن تقدم تهنئة كبيرة لمنافسك".