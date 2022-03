قال كريستيانو رونالدو إنه لا توجد حدود لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي أثنى فيه رالف رانغنيك المدرب المؤقت للفريق على النجم البرتغالي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، وقاد فريقه للفوز على توتنهام 3-2 أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن ملعب أولد ترافورد استضاف المباراة المهمة في صراع الوجود في المراكز الأربعة الأولى بالدوري أمس السبت، حيث أكد المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد أن الفريق كان يجب عليه أن يفوز للحفاظ على آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وغاب رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب شكواه من إصابة في الفخذ، وكانت عودته للبرتغال مثار تعجب للجميع، ولكنه عاد بضجة كبيرة أمس السبت وافتتح التسجيل مبكرا بتسديدة صاروخية من على بعد 25 ياردة.

وعادل هاري كين النتيجة لتوتنهام من ركلة جزاء، ولكن رونالدو (37 عاما) وضع مانشستر يونايتد في المقدمة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول، ثم أكمل أهدافه الثلاثة ليمنح مانشستر يونايتد الفوز بعد أن سجل هاري ماغوير، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه مانحا توتنهام التعادل.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" بعد "الهاتريك" الأول له في الدوري الممتاز منذ يناير/كانون الثاني 2008 أمام نيوكاسل "سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي مرة أخرى لأولد ترافورد. لا شيء يتغلب على شعور العودة للملعب ومساعدة الفريق بالأهداف والمجهود".

وأضاف "أثبتنا مرة أخرى أن بإمكاننا الفوز على أي فريق في أي يوم، طالما نعمل بكد ونقف معا كرجل واحد. لا توجد حدود لمانشستر يونايتد! بغض النظر عما يحدث! هيا بنا، أيها الشياطين!".

وحصد منشور النجم البرتغالي أكثر من 10 ملايين إعجاب، وآلاف التعليقات من ضمنها تعليقات زملائه في مانشستر يونايتد وزملائه السابقين في أندية لعب لها، مثل مارسيلو من ريال مدريد، وكوادرادو من يوفنتوس الإيطالي.

Yesterday’s hat-trick hero, a man who’s been with us since the very start, has sent us a special anniversary message 😍

Thank you, @Cristiano 🙏🏻#Foundation15 | #CR7 🔴 pic.twitter.com/p5rZQmb08r

— Manchester United Foundation (@MU_Foundation) March 13, 2022