يتقاضى 261 ألف دولار أسبوعيا.. صلاح نجم مظلوم ماديا في البريميرليغ

لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول في مهب الريح بعد أن ورد أن المهاجم رفض عرض النادي الأخير لتمديد عقده، وتشير أحدث البيانات إلى أن لديه حجة في المطالبة بزيادة راتبه.

ويتصدر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ20 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، فضلا عن 10 تمريرات أخرى لزملائه في الفريق.

وينتهي عقد صلاح في يونيو/حزيران 2023، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بين النادي ورامي عباس وكيل أعمال صلاح.

ويُعتقد أن صلاح يتقاضى أحد أعلى الرواتب في "الريدز"، إذ يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (261 ألف دولار)، ولكنّ هناك إجماعا عاما على أنه يمكن أن يُعرض عليه أكثر في مكان آخر.

ووفقًا لبحث أجرته إحدى شركات الإحصاءات البريطانية، فإن راتب صلاح بعيد جدا عما يتقاضاه نجوم البريميرليغ، وأكثر من ذلك هو يحتل المركز الـ15 في قائمة أعلى الراتبين دخلا في البطولة الإنجليزية وهذا ما يفسر أسباب عدم توقيع صلاح على عقد التمديد الذي يعرضه عليه ليفربول.

وفي ما يأتي أعلى اللاعبين أجرًا: