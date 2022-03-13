راحلون وباقون.. قرارات في سان جيرمان بعد الإقصاء من دوري الأبطال

وجه ريال مدريد ضربة قاسية لباريس سان جيرمان بعد أن أقصاه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياغو برنابيو" الأربعاء الماضي. وبعد خروج الفريق الباريسي على يد "لوس بلانكوس"، أثيرت أسئلة حول اللاعبين الراحلين عن الفريق المدجج بالنجوم نهاية الموسم الجاري.

وحاولت مجلة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تسليط الضوء على لاعبين يتوقع أن يغادروا الفريق الصيف المقبل.

الراحلون أكثر من المنضمين

لن يتخلى سان جيرمان عن محاولاته لتجديد عقد كيليان مبابي، لكن من المرجح أن يغادر اللاعب الفرنسي باريس وينضم إلى ريال مدريد في يوليو/تموز المقبل.

بالنسبة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، تشير ليكيب إلى أنه سيكون أول المغادرين، مؤكدة أن كلاً من ليونيل ميسي ونيمار "يجب أن يبقيا" لعام آخر، زاعمة أن المقربين من قائد برشلونة السابق يقولون إنه سعيد في باريس. وضع نيمار مشابه؛ إذ يستمر عقده حتى عام 2025 ولا يوجد ناد يمكنه تغطية راتبه في حال رغبة باريس سان جيرمان في بيعه.

لاعبون باقون

يعتبر البرازيلي ماركينيوس، والإيطالي ماركو فيراتي، والمغربي أشرف حكيمي، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والبرتغالي نونو مينديز، والفرنسي بريسنل كيمبيمبي العمود الفقري للفريق ومن المتوقع أن يظلوا جميعًا في أماكنهم.

مغادرون محتملون

مستقبل الأرجنتيني لياندرو باريديس، والسنغالي إدريسا غوي، والألماني تيلو كيرر، والفرنسي لايفين كورزاوا، والألماني جوليان دراكسلر، و الإسباني أندير هيريرا يطفو على السطح.

قضية راموس

ناقشت ليكيب أيضا الحالة الغريبة للإسباني سيرجيو راموس؛ إذ وصفت الصحيفة انتقاله بأنه "فشل ذريع"، حيث لعب قلب الدفاع الإسباني 5 مباريات فقط منذ انضمامه إلى سان جيرمان. وراموس لديه عام آخر في عقده، وإذا أراد فريق العاصمة الفرنسية التخلص منه، فعليهم تغطية راتبه.