شاهد.. جماهير سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد ميسي ونيمار

تعرض النجمان ليونيل ميسي ونيمار لاعبا باريس سان جيرمان لصيحات استهجان متواصلة من جماهير ملعب "حديقة الأمراء" في أول مباراة للفريق بعد الخروج المخيب للآمال من ثمن نهائي أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الأربعاء الماضي.

وانهار الفريق الباريسي أمام الفريق الملكي وخسر مباراة الإياب 3-1 بعد أن كان متقدما بهدف نظيف إيابا وفاز بنفس النتيجة ذهابا، ليخرج من المسابقة القارية بنتيجة إجمالية 3-2 من البطولة القارية.

Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw

— Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) March 13, 2022