شاهد.. جماهير سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد ميسي ونيمار

تعرض النجمان ليونيل ميسي ونيمار لاعبا باريس سان جيرمان لصيحات استهجان متواصلة من جماهير ملعب "حديقة الأمراء" في أول مباراة للفريق بعد الخروج المخيب للآمال من ثمن نهائي أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الأربعاء الماضي.

وانهار الفريق الباريسي أمام الفريق الملكي وخسر مباراة الإياب 3-1 بعد أن كان متقدما بهدف نظيف إيابا وفاز بنفس النتيجة ذهابا، ليخرج من المسابقة القارية بنتيجة إجمالية 3-2 من البطولة القارية.

Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw — Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) March 13, 2022

وفاز سان جيرمان على بوردو بثلاثية نظيفة -اليوم الأحد- في المباراة الأولى منذ ذلك اللقاء، وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان والصفير ضد النجمين الأرجنتيني والبرازيلي مع كل لمسهما للكرة. في المقابل، لم يتعرض النجم كيليان مبابي -الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم- وزملاؤه الآخرون في فريق العاصمة الفرنسية لصيحات استهجان من جماهير الفريق المحلي.

وأعادت خسارة سان جيرمان أمام الريال هذا الموسم ذكريات قاسية كهزيمته 6-1 في برشلونة عام 2017 وخروجهم على يد مانشستر يونايتد في 2019.

وعلى الرغم من الألقاب المحلية التي حققها الفريق الباريسي منذ 2011، إلا أن النادي لم يحقق النجاح على الساحة الأوروبية.

وكان أفضل نتيجة له في المسابقة موسم 2019-2020، عندما وصل إلى النهائي تحت قيادة توماس توخيل لكنه أخفق في المباراة النهائية وخسر بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ.