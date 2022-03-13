تشلسي ينتزع الفوز أمام نيوكاسل وجماهيره تواجه مستقبلا غامضا دون الملياردير الروسي

أحرز كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة الـ89 ليقود تشلسي إلى الفوز 1-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش الذي علقت جماهير النادي على رحيله.

وكان نيوكاسل يمني نفسه بالابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط، وقدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة.

لكن مع قرب انتهاء المباراة بالتعادل أرسل جورجينيو تمريرة طويلة نحو هافيرتز من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في ترويض الكرة بمهارة، ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

KAI HAVERTZ WITH A SENSATIONAL FIRST TOUCH AND FLICK INTO THE NET TO WIN IT FOR CHELSEA pic.twitter.com/to362NLvxk — KANTEDAGOD (@kanteisgoat7) March 13, 2022

واقترب هافيرتز من إضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدة اللاعب، ثم ارتدت الكرة من العارضة.

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نيوكاسل في المركز الـ14 بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.

جماهير تشلسي تخشى المستقبل الغامض

من ناحية أخرى، عبرت جماهير تشلسي -التي تابعت المباراة بملعب ستامفورد بريدج- عن قلقها من انتهاء حقبة من النجاح بعد تجميد أصول الملياردير الروسي أبراموفيتش -الذي ينفق على الفريق ببذخ- الأسبوع الماضي.

وأصبح تشلسي في مرحلة انتقالية بعدما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ومجموعة من رجال الأعمال الروس، في محاولة للرد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب على أوكرانيا.

وقالت كلير ميتشل -التي تحمل التذاكر الموسمية لتشلسي منذ سبعينيات القرن الماضي في طريقها إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة نيوكاسل يونايتد- "يا لها من رحلة مع أبراموفيتش".

وأضافت "لا أعتقد أبدا أننا سنحصل على مالك أفضل، لأنه كان يحب تشلسي بشدة، خوفي هو سحب الأصول وقدوم ناس لا يعرفون شيئا عن كرة القدم وحدوث انضباط متجرد من المشاعر يتسبب في تراجعنا".

وقالت الحكومة البريطانية إن أبراموفيتش يرتبط بعلاقات وثيقة مع بوتين على مدار عقود من الزمن. ونفى أبراموفيتش هذا الأمر.

ويعمل بطل أوروبا وبطل العالم حاليا وفقا لرخصة استثنائية من الحكومة التي تعتمد على قواعد صارمة بخصوص نفقات التشغيل، ويتضمن ذلك المبلغ الذي يمكن إنفاقه في المباريات خارج الأرض، كما تمنع عمليات بيع تذاكر جديدة للمشجعين.

ويستطيع تشلسي مواصلة خوض المباريات ومنح الأجور للاعبين والعاملين، لكنه لا يستطيع بيع أو شراء لاعبين، وهي مشكلة كبيرة ستواجه النادي إذا أراد أن يبقى قوة كبيرة في اللعبة.

وقال دان سيلفر -وهو عضو في رابطة مشجعي تشلسي التي تمثل الجماهير- إنه يأمل ألا يعارض أبراموفيتش قرار تجميد ملكيته للنادي، لأن ذلك قد يزيد صعوبة البحث عن مالك جديد.

وأضاف سيلفر أن "أبراموفيتش يملك خيارين، وهما أن يرحل عن النادي أو يسحب النادي نحو الوحل بمعارك قانونية مطولة".

وهناك مشاعر متباينة لدى مجموعة كبيرة من المشجعين.

وقال بيتر هيغز (68 عاما) -الذي يشجع تشلسي منذ 63 عاما- أثناء وجوده خارج المكان الذي شهد تأسيس النادي في 1905 "الأمر صعب لأننا بكل وضوح ضد الحرب في أوكرانيا".

وأضاف "لكن قيمة العمل الذي فعله رومان ليس فقط للنادي بل للمنطقة المحيطة كلها تجعل المشاعر متباينة".