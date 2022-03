تشلسي ينتزع الفوز أمام نيوكاسل وجماهيره تواجه مستقبلا غامضا دون الملياردير الروسي

أحرز كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة الـ89 ليقود تشلسي إلى الفوز 1-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش الذي علقت جماهير النادي على رحيله.

وكان نيوكاسل يمني نفسه بالابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط، وقدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة.

لكن مع قرب انتهاء المباراة بالتعادل أرسل جورجينيو تمريرة طويلة نحو هافيرتز من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في ترويض الكرة بمهارة، ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

KAI HAVERTZ WITH A SENSATIONAL FIRST TOUCH AND FLICK INTO THE NET TO WIN IT FOR CHELSEA pic.twitter.com/to362NLvxk

