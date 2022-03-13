قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان، إنه "حزين" لسماع صيحات وصافرات الاستهجان من مشجعي فريقه خلال فوزه 3-0 على ضيفه بوردو، اليوم الأحد، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ولاعبيه "يشاركونهم خيبة الأمل".

وتم دفع متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى العمل من أجل تحقيق الفوز على متذيل ترتيب المسابقة، لكن أهداف كيليان مبابي ونيمار ولياندرو باريديس كانت كافية لتأمين النقاط الثلاث.

ورغم ذلك، عبرت الجماهير عن مشاعرها -بعد الخروج المفاجئ للفريق من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا جراء الخسارة 1-3 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء الماضي- بإطلاق صيحات استهجان ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا.

Lionel Messi and Neymar booed by Paris Saint-Germain fans earlier today.pic.twitter.com/CdAxUbTVb1 — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) March 13, 2022

وفي حديثه في مؤتمر إعلامي بعد المباراة، قال بوكيتينو فيما يتعلق بسخرية الجماهير من نجميه الكبيرين "لا أحد يحب هذه الطريقة، لقد أحزنتني. كل من يحب باريس سان جيرمان بعد خيبة الأمل في مدريد حزين. أشعر بالحزن لما عشته هنا اليوم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد تأثرنا جميعا. نتفهم خيبة الأمل والإحباط. جميعنا نعيش هذه التجربة كفريق واحد. لدينا مسؤولية لتحمل ما حدث. نشارك خيبة أمل الجماهير".

بوكيتينو: خطأ على بنزيمة وليس هفوة دوناروما

كما تحدث المدرب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي عن السبب وراء دفعه بحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس في لقاء بوردو، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها نظيره الإيطالي الشاب جيانلويغي دوناروما.

ورفض المدرب ما يتردد عن تسبب "هفوة ساذجة" من دوناروما في تسجيل ريال مدريد الهدف الأول في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي منحت الأمل للفريق الملكي في العودة للمباراة من جديد والتأهل لربع النهائي في البطولة القارية.

وأوضح بوكيتينو "إنه ليس خطأ حارس مرمى، ولكنه خطأ تحكيمي (خطأ دوناروما في مدريد). دوناروما بخير، اخترنا كيلور اليوم. دوناروما وكيلور يعانيان من الإحباط. النتائج هي التي تحدد الاختيار وليس الخطأ".

وكان مدرب سان جيرمان قد قال بنبرة غاضبة في المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة من ريال مدريد "من العار أن يتم احتساب مثل هذا الهدف في 2022، كان خطأ من بنزيمة ضد الحارس. الفريق فقد تركيزه بعد هذا الظلم".

وسبق أن حللنا هذه الحالة التحكيمية بعد المباراة مباشرة، وأكدنا ارتكاب بنزيمة مخالفة "الدفع" بشكل واضح ضد حارس سان جيرمان، حسب نص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك)، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا- دفع بنزيمة بقدمه اليمنى قدم دوناروما اليسرى الثابتة على الأرض وبمساعدة مرفقه أيضا، بشكل فيه إهمال أفقده اتزانه، مما جعله يفشل في توجيه الكرة بشكل صحيح ويسقط على الأرض، علما بأن الحارس الإيطالي قوي البنية ومن الصعب أن يسقط إلا بالدفع القوي، كما أنه لا داعي لكي يدعي السقوط لما في ذلك من خطورة على مرماه، ويعد الإهمال أحد الشروط الثلاثة لاحتساب المخالفات في المادة 12 وهي (الإهمال والتهور واللعب العنيف).

ثانيا- دوناروما هو من لعب الكرة، بينما لم ينجح بنزيمة حتى في لمسها قبل الالتحام القوي معه، ويعد النجاح في لعب الكرة، الحد الفاصل بين احتساب المخالفات من عدمه، فبنزيمة إذا لمس الكرة قبل الالتحام (الطبيعي) بالحارس لن تكون هناك أي مخالفة تذكر.

تعاطف مع إحباط جماهير سان جيرمان

كما تعاطف بريسنيل كيمبيمبي، لاعب الفريق، مع إحباط جماهير سان جيرمان بعد الخروج الأوروبي الموجع الأربعاء الماضي، حيث صرح لمحطة "أمازون برايم" (Amazon Prime) "نسمع (صيحات الاستهجان والصافرات)، ومع ذلك نركز اهتمامنا بشدة على مباراتنا".

وأضاف لاعب سان جيرمان "إننا نتفهم خيبة أملهم، وندرك غضبهم وصرخاتهم. الآن نحن لاعبون محترفون، ينبغي أن نعرف كيف نظل كذلك. الآن يتعين أن نرفع رؤوسنا وأن نكون قادرين على المضي قدما حتى نتمكن من الفوز بلقب هذا الدوري".

ولم يكن كيليان مبابي هدفا لصيحات الجماهير، رغم التقارير المستمرة التي تشير إلى قرب انتقاله لريال مدريد، حيث افتتح النجم الفرنسي الشاب التسجيل في مرمى بوردو، محرزا هدفه الـ26 هذا الموسم.

ورد نيمار بعد ذلك على إساءة مشجعي سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني للفريق في الشوط الثاني، فيما تكفل لياندرو باريديس بإضافة الهدف الثالث، علما بأن ميسي ساهم في جميع الأهداف الثلاثة، وسدد كرة في القائم خلال اللقاء.