الأموال أم المكانة الأسطورية في ليفربول؟.. صلاح أمام خيارين لا ثالث لهما

ينتهي في صيف 2023 عقد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في "أنفليد"، دون تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات التمديد.

ويطالب صلاح -الذي يتقاضى حاليا 261 ألف دولار أسبوعيا- بزيادة كبيرة في راتبه (يقال إنه طلب 650 ألف دولار)، لكن مطالبته تتجاوز هيكلة الرواتب في "الليفر".

وأدى هذا الأمر إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، ووضع النجم المصري في مأزق.

وعن هذه القضية يقول ريو فرديناند القائد السابق لمانشستر يونايتد والمحلل الرياضي في قناة "بي تي سبورت" (BT Sport) إن "ليفربول يبدو أنه متمسك بموقفه ولديه سقف لرواتب لاعبيه ولا يريد كسره، فصلاح (أحد أفضل اللاعبين في العالم والأكثر طلبا من كبار أوروبا) سيقول لهم: هذه أرقامي محليا وأوروبيا. في المقابل، ليفربول لن يتراجع وسيؤكد له أن هذه هيكلة رواتبه، هل ستتعايش معها؟ وهذا الأمر يعود لصلاح".

ووجه فرديناند سؤاله لصلاح "هل تريد أن تكون أسطورة وأيقونة في تاريخ ليفربول والبقاء في الفريق إذا لم يزيدوا راتبك أم أن المسألة تتعلق بالأموال؟ سنكتشف نهاية الموسم الجاري ما يريده صلاح".

يذكر أن هناك 14 لاعبا في البريميرليغ يتقاضون رواتب أعلى من صلاح هداف البريميرليغ حتى الآن بـ20 هدفا.