أرسنال يطيح بمانشستر يونايتد من المربع الذهبي للبريميرليغ بالفوز على ليستر سيتي

عاد أرسنال إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه ليستر سيتي بهدفي توماس بارتي وألكسندر لاكازيت اليوم الأحد.

وتقدم أرسنال بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا يملك 3 مباريات مؤجلة، ويستطيع تعزيز موقعه من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومنح بارتي التقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة الـ11 بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها غابرييل مارتينيلي.

وجاء الهدف الثاني بعدما رد كاسبر شمايكل حارس ليستر ركلة حرة نفذها مارتن أوديغارد، وتابع بارتي الكرة برأسه، قبل أن يخرجها المدافع لوك توماس من خط المرمى.

وبعد مراجعة حكم الفيديو والشاشة الجانبية في أرض الملعب احتسب الحكم أنطوني تايلور ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد من كاجلار سويونكو مدافع ليستر، ونفذها لاكازيت بنجاح داخل الشباك ليضمن الانتصار للفريق اللندني.