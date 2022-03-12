يوفنتوس يواصل الانتصارات ويعود بفوز ثمين من سامبدوريا

واصل يوفنتوس انتصاراته بتغلبه على مضيفه سامبدوريا 3-1 اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

منح الياباني مايا يوشيدا التقدم ليوفنتوس بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 23، ثم أضاف الإسباني ألفارو موراتا هدفا ثانيا في الدقيقة 34 من علامة الجزاء.

واستطاع سامبدوريا تقليص الفارق من ركلة حرة مباشرة نفذها الألماني من أصول مغربية عبد الحميد صابري، ارتطمت بالجدار الدفاعي لفريق يوفنتوس لتغالط الكرة الحارس تشيزني وتسكن شباكه عند الدقيقة 84.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، ظهر موراتا مُجددا وأمن انتصار يوفنتوس بهدف ثالث بعد عرضية أرسلها مانويل لوكاتيلي وتابعها الإسباني برأسه في الشباك.

وحصد يوفنتوس فوزه الثالث على التوالي دون أن يتعرض لأي هزيمة في آخر 15 جولة من الدوري، وبات في رصيده 56 نقطة وضعته في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة أبقته في المركز الـ16.

ويتخلف يوفنتوس بفارق نقطة واحدة عن نابولي ثالث الترتيب الذي يلعب يوم الأحد، و4 نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف إمبولي يوم السبت.