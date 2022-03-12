محمد صلاح يواصل سطوعه مع ليفربول ويسجل هدفا تاريخيا في البريميرليغ

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص فريقه ليفربول الإنجليزي، وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الريدز بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من مباراة الفريق اليوم السبت أمام برايتون بالجولة الـ29 من البريميرليغ، ليساهم في فوز ليفربول 2-صفر في المباراة.

ورفع صلاح بهذا رصيده إلى 20 هدفا ليغرد وحيدا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

قصة الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز تأتيكم برعاية الملك المصري ⚽️👑#برايتون_ليفربول pic.twitter.com/MxlSUdHUAd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022

وأصبح ليفربول ثاني فريق يبلغ حاجز الـ2000 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد، الذي أحرز حتى الآن 2173 هدفا، في حين يمكن لأرسنال اللحاق بهما قريبا، إذ أحرز الفريق حتى الآن 1997 هدفا.

كما حقق صلاح إنجازا شخصيا فريدا، حيث وصل إلى تسجيل 20 هدفا أو أكثر في البريميرليغ للمرة الرابعة مع ليفربول خلال 5 مواسم فقط.

كل مصري الله عليه! 🇪🇬👑 محمد صلاح يصل لـ20 هدفًا أو أكثر للمرة الرابعة خلال 5 مواسم مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.. 🔴👏 pic.twitter.com/dSRuDLs9ys — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022

وأصبح صلاح أيضا اللاعب الثالث في تاريخ الريدز الذي يُسجل 50 هدفًا خارج الديار بالدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم جديد يجب على كاتب التاريخ تدوينه! ✍️😅 بهدفه في مرمى برايتون.. محمد صلاح يصبح اللاعب الثالث في تاريخ الريدز الذي يُسجل 50 هدفًا خارج الديار بالدوري 👏🔴 pic.twitter.com/OKxNR4EhRg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022

الفوز الثامن على التوالي لليفربول

وحقق ليفربول فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 3 نقاط، وتجمّد رصيد برايتون عند 33 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي في المسابقة.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في مبارياته أمام برايتون بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على هذا الفريق في آخر 3 مباريات سابقة بين الفريقين بالمسابقة، إذ انتهت مباراتان بالتعادل ومباراة واحدة بفوز برايتون.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 19، وأضاف صلاح الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء مع بعض المناوشات الهجومية من برايتون.

وسدد لياندرو تروسارد لاعب برايتون كرة قوية في الدقيقة الثامنة أمسكها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وارتدت الهجمة سريعا لصالح الضيوف وأنهاها السنغالي ساديو ماني بتسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى برايتون.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي الذي أسفر عن هدف التقدم بتوقيع الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 19.

وجاء الهدف إثر هجمة منظمة سريعة لليفربول وتمريرة طولية لعبها جويل ماتيب، واندفع دياز ليقابلها بضربة رأس ذكية من حدود منطقة الجزاء لتستقر الكرة في المرمى، في وقت سقط فيه دياز مصابا بسبب تدخل قوي من الحارس، الذي تقدم إلى حدود المنطقة من أجل التصدي للهجمة الخطيرة.

الشجاعة من صفاته.. لويس دياز لا يهاب أحد ⚽️💪 pic.twitter.com/hVOKwFczz8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022

ولم يحتسب الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل، لكنه عدل عن رأيه واحتسب الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) وإن تغاضى عن طرد أو إنذار حارس برايتون رغم تدخله العنيف ضد نجم ليفربول.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي في الدقائق التالية، وإن افتقدت هجمات الفريق للحدة المطلوبة أحيانا، كما تألق روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون في التصدي لبعض الكرات من لاعبي ليفربول.

وتصدى حارس برايتون لتسديدة خطيرة من محمد صلاح بعد تلاعب الأخير بدفاع برايتون في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع برايتون بلاعبه آدم لالانا بدلا من ستيفن ألزاتي، لكن لالانا لم يلعب سوى دقائق قليلة في مواجهة فريقه السابق ليفربول حيث تعرض للإصابة وتم استبداله في الدقيقة 52 بزميله باسكال جروس.

وتبادل الفريقان الهجمات مع استمرار الأفضلية لليفربول، رغم فشل الأخير في ترجمة هذه الأفضلية لمزيد من الأهداف في بداية هذا الشوط.

وتلاعب صلاح بمدافعي برايتون داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57، وسدد الكرة باتجاه المرمى لكنها ارتطمت بأحد اللاعبين وارتدت من العارضة.

كما أهدر صلاح فرصة ذهبية لليفربول إثر هجمة سريعة للفريق في الدقيقة التالية أنهاها صلاح بتسديد الكرة خارج المرمى.

وأسفر ضغط ليفربول عن ضربة جزاء في الدقيقة 59 إثر تسديدة من نابي كيتا تصدى لها ييفس بيسوما لاعب برايتون بيده.

صلاح يسجل الهدف 2000 للريدز

وسدد صلاح ضربة الجزاء مسجلا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 61 ليكون الهدف رقم 2000 لليفربول في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي.

ولكن الحظ عاند صلاح بعد الهدف مباشرة، حيث خرج اللاعب في الدقيقة 65 وحل مكانه ديوغو جوتا، كما خرج نابي كيتا وحلّ مكانه تياجو ألكانتارا.

وتراجع أداء ليفربول نسبيا بعد خروج صلاح لكنه ظل الفريق الأفضل وإن حاول برايتون جاهدا تعديل النتيجة في الدقائق التالية، وتصدى أليوسن بيكر لتسديدة خطيرة أطلقها داني ويلبك من مسافة قريبة إثر هجمة خطيرة لبرايتون في الدقيقة 89، كما تصدى لأكثر من محاولة خطيرة في الوقت بدل الضائع للمباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لليفربول.