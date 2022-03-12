قائمة سوداء وعقوبات.. ثورة جديدة لمرتضى منصور في نادي الزمالك

تصدر الزمالك المنصات المصرية، بعد الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي أمس الجمعة بدوري أبطال أفريقيا، وإعلان رئيس النادي مرتضى منصور "قائمة سوداء" وعقوبات على اللاعبين.

وضمن الجولة الرابعة لأبطال أفريقيا، فاز الوداد على مضيفه الزمالك 1-صفر، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

🎥 ملخص المباراة: بهدف يحيى جبران الوداد يتفوق على الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أهم لقطات المواجهة 👇#TotalEnergiesCAFCL | #ZSCWAC | @WACofficiel | @ZSCOfficial | @Football2Gether pic.twitter.com/qRCYGclCmp — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2022

وبعد نهاية المباراة، أعلن منصور -في منشور- عدم تجديد عقود 5 لاعبين من وهم أشرف بن شرقي ومحمد أو ناجم (مغربيان) وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، كما قرر عرض التونسي الدولي سيف الدين الجزيري للبيع.

وأكد رئيس الزمالك توقيع غرامة مالية على المدافع محمود علاء بقيمة 200 ألف جنيه (نحو 12700 دولار) بسبب "الإساءة للجماهير" كما اتخذ قرارا بإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، بجانب الاعتماد على بعض لاعبي فريق مواليد 2003 لاستكمال مسابقة الدوري المحلي.

وحظي منشور منصور بتفاعل واسع من جماهير الزمالك، وأثار جدلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض لقراراته.

وكتب أحد المشجعين "من أفضل القرارات التي اتخذها مرتضى منصور هو عدم التجديد لهؤلاء اللاعبين، بالرغم أني ضده" وكتب آخر "هذا أفضل حتى لو لم نحصل على البطولات هذا العام".

وفي رأي مخالف لسابقه، اعتبر أحد المغردين أن سبب خسارة الزمالك ليس اللاعبين ولا الجهاز الفني، وإنما بحسب رأيه هناك أسباب أخرى من أهمها "تفريغ الفريق وعدم وجود البديل المناسب، ووجود مرتضى منصور على رأس الفريق وعدم اللجوء إلى الفيفا لحل مجلس الإدارة".

من أفضل القرارات التي إتخذها مرتضى منصور هو عدم التجديد لهؤلاء اللاعبين بالرغم أني ضد مرتضى منصور #مرتضي_منصور — مجدي عبدالعال (@N4UNTf5iKjDi8GU) March 12, 2022

خسارة الزمالك من الوداد المغربي أمس مش اللعيبة السبب ولا الجهاز الفني

اسباب هزيمة الزمالك

1 وزير الشباب والرياضة

2وقف القيد

3 تفريغ الفريق وعدم وجود البديل المناسب

4 مرتضى منصور وعدم اللجوء إلى الفيفا

في حل مجلس الإدارة

5 اللجان التابعة إللي قامت بهدم الزمالك

6 ضعف جماهير الزمالك — احمد الزملكاوي (@RSk8uDILTD8jfTx) March 12, 2022