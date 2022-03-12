رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعزل مالك تشلسي رومان أبراموفيتش من منصبه

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم السبت أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم".

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures. Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg — Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022

وأضاف البيان "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته

الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو/أيار 2022".

وكان أبراموفيتش الذي خضع لضغوط عقب غزو روسيا لأراضي أوكرانيا عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في

بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي اللندني الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة

البريطانية.

وتسمح العقوبات لتشلسي بطل أوروبا والعالم باللعب والمنافسة في البطولات ودفع رواتب اللاعبين والعاملين، لكنه لا يستطيع إبرام أي صفقات انتقالات.