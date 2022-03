صلاح يرفض عرض ليفربول وكلوب يحذر: لا يمكننا فعل المزيد

يستمر الغموض بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، ويتمسك كل طرف بموقفه الحالي رغم اقتراب عقد هداف الدوري الإنجليزي من نهايته.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو إن صلاح ووكيله ليس لديهما أي نية لقبول العرض المقدم من ليفربول لتجديد العقد القائم.

وأشار الصحفي الشهير بمعلوماته الدقيقة عن انتقالات اللاعبين إلى توقف محادثات تجديد العقد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC

Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

