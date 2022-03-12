صلاح يرفض عرض ليفربول وكلوب يحذر: لا يمكننا فعل المزيد

يستمر الغموض بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، ويتمسك كل طرف بموقفه الحالي رغم اقتراب عقد هداف الدوري الإنجليزي من نهايته.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو إن صلاح ووكيله ليس لديهما أي نية لقبول العرض المقدم من ليفربول لتجديد العقد القائم.

وأشار الصحفي الشهير بمعلوماته الدقيقة عن انتقالات اللاعبين إلى توقف محادثات تجديد العقد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand 🚨🇪🇬 #LFC Mo’s priority is to stay – but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move. More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022

وأوضح رومانو أن النجم المصري يمنح الأولوية للاستمرار مع ليفربول، ولكنه يرفض الاستمرار بالبنود نفسها الموجودة في عقده الحالي مع الفريق.

وأثار مدرب ليفربول يورغن كلوب الشكوك بشأن رغبة النادي في تعديل العرض المقدم من أجل كسب رضا صلاح، وقال المدرب الألماني في تصريحات أمس الجمعة "يتوقع صلاح أن هذا النادي يملك الطموح اللازم، ولا يمكننا فعل المزيد، إنه قراره. كل شيء على ما يرام من جانبي، لم يحدث أي شيء بعد، لا يوجد توقيع أو رفض. يجب علينا الانتظار فقط ولا يوجد عجلة في الأمر".

وأكدت تقارير في وقت سابق أن صلاح يطالب بزيادة راتبه الأسبوعي ليناسب دوره المهم في الفريق، وليكون في المرتبة نفسها مع أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا حتى الآن، وسجل 8 أهداف اخرى في دوري أبطال أوروبا.