ساديو ماني: أتطلع للفوز بالمونديال وأسعى لشيء مختلف عن حياة رونالدو ونيمار

أسابيع قليلة بعد قيادة منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، وضع ساديو ماني نجم نادي ليفربول هدفا جديدا يتطلع لتحقيقه قريبا، واعترف بأن أسلوب حياة النجمين كريستيانو رونالدو ونيمار لا يستهويه.

أجرت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) حوارا مع ماني نشرته -اليوم السبت- عاد خلاله إلى اللحظات التي سبقت تنفيذ ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي أمم أفريقيا، حيث قال "دارت الكثير من الأمور في رأسي حينها. قلت لنفسي إن 17 مليون سنغالي ينتظرونني ويراقبونني. إنها مهمة ثقيلة ألقيت على كتفي، ولم يكن لدي الحق في أن أخيب أملهم".

وأضاف "كنت أتساءل أيضا كيف سأخدع هذا الحارس (أبو جبل) الذي تصدى لركلة الجزاء التي نفذتها في وقت سابق من تلك المباراة. كنت أكرر أيضا الكلمات التي قالها زملائي قبل بداية الركلات، أحاطوا بي قائلين: ساديو، سنقوم بذلك. لدينا ثقة كاملة فيك. سننجح معا كما فعلنا منذ بداية المنافسة. هذه القوة الجماعية هي التي سمحت لنا بالمضي قدما وأنقذتني من الارتباك".

ورغم كل ما تحقق في مسيرته، يصر ماني على وصف نفسه بأنه شخصية "هادئة ومتحفظة" ويقول "سعيد جدا بوضعي وحياتي كلاعب كرة قدم. حياة نيمار ورونالدو؟ أكتفي بمتابعتهم عبر مواقع التواصل، أحب حياتهم غير العادية ولكن هذه الحياة ليست مخصصة لي".

وتابع "لا أريد أن أعطي انطباعا بأنني أقدم محاضرة، لكن هناك قيما معينة متداولة في كرة القدم تزعجني قليلا. لكن بدلا من الانتقاد بصوت عال، أفضل أحيانا أن أبتعد قليلا. الشيء الأهم هو عدم التغير، ولا أعتقد أني تغيرت. بالنسبة لرجل أتى من بلدة صغيرة في السنغال، فإن مقاومة كل تلك الأشياء يعد انتصارا كبيرا".

وحول ما إذا كان يرغب في حياة مثل رونالدو ونيمار: "لا! (يضحك). أنا أتابعهم على الشبكات الاجتماعية وهذا يكفي" معلقا على "حياتهم غير العادية" بالقول "هذه الحياة ليست مصنوعة من أجلي".

وبعد لقب أمم أفريقيا ومسيرته الموفقة مع ليفربول حتى الآن، بإحراز 12 هدفا في الدوري والاستمرار في سباق لقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، يحق لماني التفكير في التتويج بالكرة الذهبية.

وقال قائد منتخب السنغال "لدي الكثير من الجوع ما زلت أبحث عن ما هو جيد وجميل. والكرة الذهبية بالضرورة جزء من ذلك. لكنني لا أريد أن أتحدث كثيرا عن ذلك الآن".

وتحدث اللاعب البالغ 29 عاما عن حلم قد يكون تحقيقه في خانة المستحيلات في نظر الكثيرين، فيقول "كأس العالم حلمي الجديد. لكن قبل ذلك، سيتعين علينا التأهل، أريد أن أتطلع لتحقيق أهداف مجنونة نوعا ما، الفوز بكأس العالم مع السنغال أحد هذه الأهداف".

وأضاف "إذا نجحنا في الفوز باللقب العالمي، سأقترب من جميع اللاعبين الذين يتقدمون للحصول على الكرة الذهبية. أعتقد أنه سيصبح هدفًا.. ومن بين اللاعبين الذين يتقدمون للحصول على الكرة الذهبية كل عام".