أحرز كريستيانو رونالدو 3 أهداف، وقاد مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت.

ومنح رونالدو التقدم بهدف ليونايتد في الدقيقة 12 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من حوالي 20 مترا، لكن هاري كين أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وبعد 3 دقائق، أعاد المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما تقدم أصحاب الأرض بعدما قابل كرة عرضية من جيدون سانشو، الذي كسر مصيدة التسلل، وسجل من مدى قريب.

وتعادل توتنهام في الدقيقة 72 بعدما سجل قائد يونايتد هاري مغواير قائد يونايتد بطريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من سيرجيو ريجيلون.

لكن رونالدو، الذي سدد كرتين أنقذهما الحارس هوجو لوريس بعد الاستراحة، حسم الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس قبل 9 دقائق من النهاية.

وتقدم يونايتد بنقطتين على أرسنال واستعاد المركز الرابع، لكن منافسه اللندني يملك 4 مباريات إضافية وسيلعب ضد ليستر سيتي غدا الأحد.

