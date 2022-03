كتب كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اسمه في كتب التاريخ، وبات أفضل هداف في منافسات كرة القدم للمحترفين بعدما وصل إلى 807 أهداف بعد تسجيل ثلاثية بالفوز 3-2 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ويُعد لقب الهداف التاريخي لكرة القدم على مر العصور مثيرا للجدل، ولا يحتفظ الاتحاد الدولي (فيفا) بسجل رسمي، لكنه يقدر وصول المهاجم النمساوي التشيكي بيكان إلى 805 أهداف خلال الفترة 1931-1955.

وسجل رونالدو الهدف الأول في أولد ترافورد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 12، وعادل الرقم القياسي.

And he does it again, goal by Cristiano Ronaldo breaking the new record with 806 goals in competitive matches, history has been made in Old Trafford. Just Cristiano Ronaldo🤯#CR7𓃵 #MUNTOT #Ronaldo pic.twitter.com/3zKjnoYLRu — GNR Sport (@GNRSportNews) March 12, 2022

واجتاز رونالدو رقم بيكان بعدما تابع كرة عرضية من جيدون سانشو، وسجل من مدى قريب، وأصبحت النتيجة 2-1، بينما أشعل احتفالات المشجعين بتسجيل هدف الانتصار قرب النهاية بضربة رأس.

A Hattrick from #CR7𓃵 Cristiano Ronaldo is indeed not only the greatest player in the world but the whole Universe I respect you my G.O.A.T🐐❤️ pic.twitter.com/Toi6PAFvv5 — Bill$ (@billsonme1x) March 12, 2022

وهذه المرة 59 التي يسجل فيها رونالدو 3 أهداف في مباراة واحدة، لكنها أول مرة مع يونايتد بعد العودة وعقب رحيله في 2008.

One 🐐 clapping for the other 🐐👏🏽 pic.twitter.com/N36K1BeevE — Gonzalez, Alex (@GonzAlexxTK_10) March 12, 2022

وجاءت أهداف رونالدو مع سبورتنج لشبونة ويونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب البرتغال.

وكان الاتحاد التشيكي لكرة القدم قال إن مجموع أهداف بيكان يبلغ 821 هدفا بعد مراجعة الإحصاءات.

وسجل البرازيليان بيليه وروماريو أكثر من ألف هدف خلال مسيرة حافلة، لكن هذه الإحصاءات ترتبط بمباريات للهواة ومباريات غير رسمية، إلى جانب مباريات ودية.