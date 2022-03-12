تأهل بترو أتليتيكو الأنغولي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بصحبة الوداد البيضاوي المغربي بعد فوزه على منافسه المحلي ساجرادا إسبرانسا 3-0 في الجولة الرابعة، وودع الزمالك المصري البطولة رسميا اليوم السبت، فيما خسر الرجاء المغربي 2-1 أمام الحرية الغيني.

ورفع أتليتيكو رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوداد، وقد تأهل الفريقان معا إلى ربع النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

وودع الزمالك المسابقة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يقبع ساجرادا إسبرانسا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وافتتح بترو أتليتيكو الثلاثية بعد 15 ثانية من البداية عبر تياغو أزولاو بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية بعد 15 ثانية من البداية.

وعزز اللاعب ذاته النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما تابع تسديدة رُدت من الحارس، ووضع الكرة في الشباك.

وأكمل إريكو كاسترو الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ركلة جزاء.

الرجاء يتصدر رغم الخسارة

وفي المجموعة الثانية للبطولة، فرّط الرجاء المغربي في تقدمه بهدف، وتعرض للهزيمة الأولى 2-1 أمام مضيفه الحرية الغيني، لكنه احتفظ بصدارة المجموعة اليوم السبت.

وتجمد رصيد الرجاء عند 9 نقاط من 4 مباريات، بينما حصد الحرية أول 3 نقاط بعد الخسارة في أول 3 جولات وبقي في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية.

ولدى أمازولو من جنوب أفريقيا 6 نقاط قبل أن يلعب مع وفاق سطيف الجزائري الذي يملك 3 نقاط من 3 مباريات.

وتقدم الرجاء بهدف في الدقيقة 19عن طريق المهاجم حميد أحداد بعدما تابع تمريرة محسن متولي من ركلة ركنية من الجهة اليسرى ولمسة من مصطفى كوياتي.

وأدرك الحرية التعادل في الدقيقة 26 بواسطة أوكانسي مانديلا القادم من بوركينا فاسو، ثم أضاف يعقوبا باري الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 3 دقائق فقط.

وتحسن أداء الرجاء في الشوط الثاني؛ لكنه افتقر للتركيز في الثلث الهجومي أمام المرمى، وبقيت النتيجة من دون تغيير.