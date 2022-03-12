بنزيمة يعادل أهداف هنري مع الأندية والمنتخب الفرنسي

عادل النجم الفرنسي كريم بنزيمة عدد الأهداف التي سجلها مواطنه المهاجم السابق تيري هنري، مع الأندية التي مثلاها ومع منتخب بلادهما، بتسجيل كل منهما 411 هدفا في كل البطولات.

وأمام بنزيمة (34 سنة) فرصة لتخطي هنري لأنه ما زال يلعب ويحافظ على مركزه الأساسي مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي بعد العودة إليه.

ونشرت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام اللاعبَين مع المنتخب الفرنسي والأندية التي مثلاها طوال مسيرتهما الكروية.

Karim Benzema has equalled Thierry Henry in total goals scored for both club and country. Greatness 🐐🇫🇷 pic.twitter.com/xZxCJkdbTy — ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2022

وسجّل بنزيمة 38 هدفا بقميص المنتخب، فيما تفوق عليه هنري مع فرنسا، حيث أحرز 51 هدفا، مع مراعاة أن مهاجم ريال مدريد غاب عن "الديوك" لنحو 5 سنوات، قبل العودة والمشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وبالنسبة للأندية فقد لعب بنزيمة مع فريقي ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني، مسجلا مع الأول 66 هدفا، فيما كان النصيب الأكبر من أهدافه بقميص "الملكي"، حيث وصل إلى هدفه رقم 309، عقب تسجيل ثلاثية في آخر مباراة خاضها الفريق أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

🔥 Thierry Henry ➡️ 411 buts en carrière ⬅️ Karim Benzema 🔥 pic.twitter.com/6jryMR0O6N — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 11, 2022

أما هنري فقد توزعت أهدافه بين 5 أندية لعب لها، أكثرها مع أرسنال الإنجليزي (228 هدفا)، ثم نيويورك ريد بولز الأميركي (52)، يليه برشلونة الإسباني (49 هدفا)، وموناكو الفرنسي -فريقه الأول للاحتراف- (28)، وأخيرا يوفنتوس الإيطالي بتسجيل 3 أهداف معه فقط.