بنزيمة يعادل أهداف هنري مع الأندية والمنتخب الفرنسي

عادل النجم الفرنسي كريم بنزيمة عدد الأهداف التي سجلها مواطنه المهاجم السابق تيري هنري، مع الأندية التي مثلاها ومع منتخب بلادهما، بتسجيل كل منهما 411 هدفا في كل البطولات.

وأمام بنزيمة (34 سنة) فرصة لتخطي هنري لأنه ما زال يلعب ويحافظ على مركزه الأساسي مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي بعد العودة إليه.

ونشرت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام اللاعبَين مع المنتخب الفرنسي والأندية التي مثلاها طوال مسيرتهما الكروية.

Karim Benzema has equalled Thierry Henry in total goals scored for both club and country. Greatness 🐐🇫🇷 pic.twitter.com/xZxCJkdbTy

— ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2022