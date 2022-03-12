خسر الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم -للمرة الثانية- أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات 1-صفر، اليوم السبت، في الجولة الرابعة التي شهدت أيضا فوز الترجي التونسي 2-صفر على مواطنه النجم الساحلي في عقر داره.

وعلى ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ، أحرز بيتر شالوليلي هدف الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 23 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، ليرفع رصيد فريقه إلى 10 نقاط من 4 مباريات ويقوده إلى صدارة المجموعة الأولى والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وفي المقابل، تجمّد رصيد الأهلي -بطل آخر نسختين- عند 4 نقاط في المركز الثاني، متساويا مع الهلال والمريخ السودانيين قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وخسر الأهلي بالنتيجة ذاتها في القاهرة أمام صن داونز الشهر الماضي، مما وضعه في مأزق حقيقي في البطولة المفضلة لديه.

🎥 ملخص المباراة: ماميلودي صنداونز يحقق فوز هام على حساب الأهلي ويصل للنقطة الـ 10 في صدارة المجموعة الأولى. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCASC | @Masandawana | @AlAhly | @Football2Gether pic.twitter.com/7dhXaPl5u1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 12, 2022

الترجي يهزم النجم

وفي مباراة أخرى، حقق الترجي انتصارا ثمينا على النجم الساحلي 2-صفر، في القمة التونسية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بأبطال أفريقيا.

وافتتح عبد القادر بدران التسجيل للترجي في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد الترجي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري الذي تغلب على جوانينج غلاكسي البوتسواني 4-1 أمس الجمعة في الجولة نفسها، والذي كان قد تعادل مع الترجي 1-1.

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي -الذي كان قد تعادل سلبيا مع الترجي على ملعب الأخير في الجولة الماضية- عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويليه جوانينج غلاكسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.