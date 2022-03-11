كشف النجم الفرنسي كليان مبابي عن مشاعره بعد الخسارة التي مني بها فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، أول أمس الأربعاء، واصفا إياها بأنها "لحظة صعبة" عاشها الفريق.

وشارك مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أمس الخميس، منشورا قال فيه: "لحظة صعبة، كان دوري الأبطال هدفا كبيرا بالنسبة لنا، لكننا فشلنا".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان -الذي ينتهي عقده مع الفريق في الصيف- أن "الموسم لم ينته بعد، ومهما حدث سنبقى متحدين ومصممين حتى المباراة الأخيرة من الموسم. شكرا للجماهير التي تدعمنا والتي سافرت خلف الفريق، هنا باريس".

وحظي منشور مبابي بأكثر من 3 ملايين إعجاب وآلاف التعليقات، التي دعمت اللاعب وأكدت أنه عمل ما كان يجب عليه القيام به في مباراتي الذهاب والإياب.

وكان مبابي قد حسم مباراة الذهاب في باريس بهدف قاتل في آخر دقيقة، وسجل هدفا ثانيا في مباراة الإياب، إلا أن هدفيه لم يكونا كافيين لتأهل الفريق بعدما خسر من ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المواجهتين.