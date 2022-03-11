توخيل: طالما لدينا القمصان الكافية وحافلة مليئة بالوقود سنواصل المنافسة رغم العقوبات

عبر توماس توخيل مدرب نادي تشلسي عن ثقته في قدرة الحكومة البريطانية على حل مشكلة النادي ومساعدته على مواصلة عملياته بشكل طبيعي بنهاية الموسم بعد العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

والأسبوع الماضي، أعلن أبراموفيتش -الذي خضع للتدقيق إثر حرب بلاده على أوكرانيا- أنه سيبيع النادي اللندني، لكن هذا البيع توقف الآن، إذ يعمل تشلسي وفقا لترخيص خاص من الحكومة.

ويمكن لتشلسي مواصلة خوض مبارياته ودفع رواتب لاعبيه وجهازه الفني، لكن لا يمكنه ضم أو بيع لاعبين، إذ تحاول الحكومة حرمان أبراموفيتش من الاستفادة بأي شكل من الأشكال.

توخيل يعلق على أزمة تشلسي

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي "هناك مفاوضات ومحادثات جارية بشأن الترخيص، أثق في المسؤولين والحكومة لإيجاد حل يجعلنا نواصل الموسم ويساعدنا في سوق الانتقالات بالصيف".

وأضاف "فوجئنا جميعا بالأخبار، ومن السابق لأوانه التخطيط لما سيحدث في الصيف".

وستكون الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في 22 مايو/أيار المقبل، مع إعادة فتح نافذة الانتقالات في يونيو/حزيران.

ومع مطالبة شركة "ثري" لشبكات الهواتف المحمولة (الراعية الرئيسية لقميص تشلسي) النادي بإزالة شعارها وتعليق العلاقات بينهما قال توخيل إن اللاعبين يمكنهم "وضع رسائل من أجل السلام" على قمصان الفريق بدلا من ذلك.

وأوضح المدرب الألماني "لن تكون أبدا رسالة خاطئة، ربما يكون مصدر القلق الوحيد هو العثور على قمصان كافية للعب مع العقوبات".

وأضاف "لكن، طالما لدينا ما يكفي من القمصان وحافلة مليئة بالوقود سنواصل المنافسة".

لكن العقوبات أوقفت مساعي النادي لتجديد عقود المدافعين أنطونيو روديغر وسيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن، وستنتهي عقود اللاعبين الثلاثة في نهاية الموسم.

وقال توخيل "نعم، (الوضع) تغير صباح الخميس، لست متأكدا من أنني الشخص المناسب للتحدث عن ذلك لأنه ليست لدي معلومات كاملة، كما قال النادي هناك محادثات مع الحكومة".

وأضاف أن "هذا الوضع يتعلق بالنادي بأكمله، يتعلق الأمر بالسيدات (فريق تشلسي النسائي)، إنه يتعلق بالأكاديمية، لذلك أنا بالتأكيد لا أعتقد أنني أهم شخص يشارك في كل هذا".

ويحتل تشلسي -الذي فاز في آخر 4 مباريات بالدوري- المركز الثالث في الترتيب، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ14.