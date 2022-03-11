تخطى تشلسي مخاوفه خارج الملعب ليهزم مضيفه نوريتش سيتي "الشجاع" 3-1، معززا موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، وواصل نيوكاسل صحوته بفوز ثمين 2-1 على ساوثهامبتون.

ولم يبد تشلسي -المثخن بالأزمات، وآخرها تعرضه مع مالكه رومان إبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية- أي تأثر بغموض مستقبله ليعمق جراح نوريتش المهدد بقوة بالهبوط من البريميرليغ.

وسرعان ما تقدم تشلسي بعد 3 دقائق فقط عبر تريفو تشالوبا، وضاعف النتيجة سريعا بهدف ميسون ماونت في الدقيقة 14، قبل أن يضمن كاي هافرتس الانتصار قرب نهاية المباراة.

FULL-TIME Norwich 1-3 Chelsea Goals from Trevoh Chalobah, Mason Mount and Kai Havertz earn the visitors their fourth #PL win in a row#NORCHE pic.twitter.com/N8F2py8jNS — Premier League (@premierleague) March 10, 2022

وقلص نوريتش الفارق من ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي في الدقيقة 69.

ويملك تشلسي -الذي هتف مشجعوه باسم إبراموفيتش خلال اللقاء- 56 نقطة من 27 مباراة، وتقدم 8 نقاط على أرسنال صاحب المركز الرابع الذي تبقت له مباراتان.

ويبقى نوريتش في المركز الأخير ولديه 17 نقطة.

نيوكاسل يواصل صحوته

وفي مباراة أخرى، سجل برونو غيمارايش هدف الفوز لنيوكاسل يونايتد بضربة كعب مبهرة، بعد أن حول فريقه تأخره إلى فوز محوري 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

منح ستيوارت أرمسترونغ التقدم لساوثهامبتون في الشوط الأول من ضربة رأس غيّرت اتجاهها لكن كريس وود أدرك التعادل للزوار من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة جونجو شيلفي العرضية في الدقيقة 33.

وهذا أول هدف للمهاجم وود في مباراته الثامنة مع نيوكاسل، كما افتتح غيمارايش رصيد أهدافه مع الفريق بمهارة فردية مذهلة في الدقيقة 66 بضربة كعب بعد ركلة ركنية.

وحافظ نيوكاسل على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري في 2022، ورفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 18.

ويحتل ساوثهامبتون المركز العاشر ولديه 35 نقطة.