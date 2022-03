تخطى تشلسي مخاوفه خارج الملعب ليهزم مضيفه نوريتش سيتي "الشجاع" 3-1، معززا موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، وواصل نيوكاسل صحوته بفوز ثمين 2-1 على ساوثهامبتون.

ولم يبد تشلسي -المثخن بالأزمات، وآخرها تعرضه مع مالكه رومان إبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية- أي تأثر بغموض مستقبله ليعمق جراح نوريتش المهدد بقوة بالهبوط من البريميرليغ.

وسرعان ما تقدم تشلسي بعد 3 دقائق فقط عبر تريفو تشالوبا، وضاعف النتيجة سريعا بهدف ميسون ماونت في الدقيقة 14، قبل أن يضمن كاي هافرتس الانتصار قرب نهاية المباراة.

وقلص نوريتش الفارق من ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي في الدقيقة 69.

ويملك تشلسي -الذي هتف مشجعوه باسم إبراموفيتش خلال اللقاء- 56 نقطة من 27 مباراة، وتقدم 8 نقاط على أرسنال صاحب المركز الرابع الذي تبقت له مباراتان.

ويبقى نوريتش في المركز الأخير ولديه 17 نقطة.

